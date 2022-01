Venema scoort en mist strafschop in wedstrijd met zes doelpunten

Zondag, 30 januari 2022 om 14:10 • Rian Rosendaal

VVV-Venlo is er zondagmiddag in geslaagd om op eigen veld te winnen van FC Dordrecht: 4-2. De van FC Utrecht gehuurde Nick Venema was andermaal trefzeker voor de Limburgers. De 22-jarige aanvaller miste echter ook een strafschop namens VVV, maar dat kwam zijn ploeg dus niet duur te staan. Het elftal van trainer Jos Luhukay is na de late zege de nieuwe nummer elf in de Keuken Kampioen Divisie. Dordrecht blijft door de nederlaag in Venlo de nummer negentien.

VVV begon sterk aan de ontmoeting met Dordrecht en na een kwartier spelen liet Venema zich gelden in aanvallend opzicht. Zijn schot was een prooi voor Dordrecht-doelman Liam Bossin. Na bijna een halfuur spelen in De Koel liet Venema zijn tweede doelpunt namens VVV noteren. Hij tikte de bal binnen na goed voorbereidend werk van Joeri Schroijen: 1-0. Dordrecht probeerde het wel in de eerste helft, maar het ontbrak de bezoekers aan stootkracht voorin. Venema schoot in de slotminuut in kansrijke positie tegen Jop van der Avert aan.

Rayan El Azrak verzilvert zijn debuut voor @VVVVenlo met een goal! ??



#?? #VVVDOR pic.twitter.com/u7c8CDO4tK — ESPN NL (@ESPNnl) January 30, 2022

Diezelfde Venema faalde kort na rust vanaf elf meter, nadat linksback Simon Janssen in het strafschopgebied was onderuitgehaald. Bossin hield de bal met zijn been uit het doel. De thuisspelende ploeg leek na 58 minuten spelen toch op rozen te zitten. De eveneens van FC Utrecht gehuurde Rayan El Azrak, die zijn debuut maakte, zag een bekeken afstandsschot in het doel van Dordrecht belanden: 2-0. De spanning in Venlo was tien minuten later terug toen de ingevallen Nikolas Agrafiotis via de paal voor de 2-1 zorgde. Dordrecht geloofde weer in een goede afloop en invaller Seydine N'Diaye kopte raak uit een voorzet: 2-2.

Het slotakkoord van het boeiende voetbalgevecht was echter voor VVV. Schroijen tikte met nog twee minuten op de klok binnen uit een hoekschop. Bossin bracht redding, maar volgens de assistent-scheidsrechter was de bal de doellijn al gepasseerd. In de slotminuut was er nog een flink opstootje op het middenveld, met gele kaarten voor N'Diaye en VVV-speler Joep Munsters. In blessuretijd maakte Sven Braken aan alle spanning een einde door de 4-2 aan te tekenen en de ingevallen spits sprong van vreugde de tribunes in. Het is de tweede zege van VVV in 2022 en daardoor is het linkerrijtje in de Keuken Kampioen Divisie in zicht.

Nick Venema baalt na het missen van de strafschop.