Wanhopig ogend Newcastle United heeft voor vijftien miljoen euro beet

Zondag, 30 januari 2022 om 14:17 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:22

Newcastle United heeft vlak voor het sluiten van de transfermarkt zijn gewenste centrumverdediger binnen, zo meldt Sky Sports. The Magpies nemen Dan Burn voor een bedrag van vijftien miljoen euro over van Brighton & Hove Albion. Newcastle leek enigszins wanhopig na het mislopen van Sven Botman (Lille OSC), Diego Carlos (Sevilla) en Benoit Badiashile (AS Monaco): Burn was dus minstens de vierde keus op St. James Park.

Het bedrag dat voor Burn betaald wordt oogt eveneens aan de hoge kant. De mandekker speelde veruit de meeste van zijn officiële wedstrijden in de lagere divisies van Engeland en is bovendien 'al' 29 jaar oud. Burn is met zijn 2,01 meter overigens de langste speler in de Premier League. In die laatste competitie kwam de achterhoedespeler het laatste tweeënhalve seizoen uit met Brighton, waarvoor hij in totaal 85 officiële duels speelde.

Newcastle tast dus relatief diep in de buidel voor Burn, nadat enkele dagen geleden een eerste bod van twaalf miljoen euro door Brighton van tafel geveegd werd. Daar blijft het niet bij voor the Magpies, die ook Bruno Guimarães gaan inlijven. De 24-jarige middenvelder komt voor 40 miljoen euro plus 8 miljoen euro aan bonussen over van Olympique Lyon. In januari werden ook al Kieran Trippier (voor vijftien miljoen euro van Atlético Madrid) en Chris Wood (voor dertig miljoen euro van Burnley) binnengehaald.