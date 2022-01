Bayern München grijpt naast Nederlander ondanks sturen privéjet

Zondag, 30 januari 2022 om 13:13 • Rian Rosendaal

Denso Kasius vervolgt zijn loopbaan bij Bologna, waar een contract tot medio 2026 voor hem klaarligt. FC Utrecht ontvangt ruim drie miljoen euro voor de negentienjarige verdediger, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot richting de vier miljoen euro. Bayern München probeerde zaterdag op het laatste moment nog een stokje te steken voor de Kasius-deal van Bologna, maar dat leverde niet het gewenste resultaat op.

Kasius arriveerde zaterdag samen met zaakwaarnemers Wesley Verhoek en Frank Schouten in Bologna om de laatste details rondom de tussentijdse transfer af te ronden. Bayern deed volgens Voetbal International een laatste poging en was zelfs bereid een privéjet naar Italië te sturen, om zo Kasius hoogstpersoonlijk naar Zuid-Duitsland te brengen. De jonge verdediger was echter niet gevoelig voor de geste van der Rekordmeister. Hij geloof samen met zijn begeleiders namelijk in het verhaal van Bologna en trainer Sinisa Mihajlovic. De kans op speeltijd bij de Italiaanse club is aanzienlijk, zo klinkt het.

Door de interesse van Bayern pakte Bologna door en zaterdagavond werd er een akkoord bereikt met Utrecht, dat Kasius in de eerste helft van dit seizoen verhuurde aan FC Volendam. De verdediger verlaat De Galgenwaard zonder een minuut te hebben gemaakt voor het elftal van trainer René Hake. Volendam, dat als koploper op jacht is naar promotie naar de Eredivisie, ontvangt een eerder al afgesproken percentage als compensatie.

Kasius gaat bij Bologna samenspelen met landgenoten Mitchell Dijks en Jerdy Schouten. De kersverse aanwinst van de Italianen werd vorig jaar door het Duitse Sky nog in verband gebracht met Bayer Leverkusen. Hij vond het mooi om te horen, vertelde de back in september in een interview met Voetbalzone. "Het is allemaal heel snel gegaan in het afgelopen halfjaar. Je moet geduldig blijven, hard werken en dan komt je kans vanzelf wel. Dan moet je zorgen dat je daar klaar voor bent. Dat heb ik gedaan", zei Kasius. Hij sprak de ambitie uit om met Volendam te promoveren naar de Eredivisie en dacht nog niet te veel aan zijn terugkeer in Utrecht. "We gaan zien hoe het gaat lopen. Ik kijk nu alleen naar dit seizoen en Utrecht komt daarna wel weer."