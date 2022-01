Donny van de Beek hakt knoop door en kiest definitief voor Everton

Zondag, 30 januari 2022 om 12:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:42

Donny van de Beek maakt het seizoen op huurbasis af bij Everton, zo melden The Athletic en transferexpert Fabrizio Romano. De 24-jarige middenvelder van Manchester United heeft zondag definitief besloten om tijdelijk verder te gaan op Goodison Park, zo klinkt het. Everton neemt tot juni het volledige salaris over van Van de Beek, die op Old Trafford vastligt tot medio 2025. Er is geen koopoptie afgesproken, want Manchester United wil de opvolger van interim-manager Ralf Rangnick laten beslissen over de toekomst van de Nederlander.

Van de Beek is de eerste aanwinst van Frank Lampard, die bij Everton zo goed als zeker het stokje overneemt van de onlangs ontslagen Rafael Benítez. Van de Beek stond in aanloop naar dit seizoen ook al op het lijstje van de nummer zestien in de Premier League, maar een definitieve deal kwam een halfjaar geleden niet van de grond. Het lijkt er nu op dat Everton alsnog zaken gaat doen met Manchester United, al moeten beide clubs de tussentijdse transfer nog wel definitief bevestigen.

Donny van de Beek to Everton, done deal and confirmed! The decision has been made, here we go. Donny confirmed few minutes ago his choice to Frank Lampard. ???? #EFC



Everton joined the race yesterday, as revealed. They will cover full salary until June plus loan fee. pic.twitter.com/qsEHVBBQVT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2022

Transferexpert Fabrizio Romano meldde onlangs nog dat Crystal Palace goede papieren had om de reservespeler van Manchester United tijdelijk over te nemen. Volgens Sky Sports heeft Dennis Bergkamp hoogstpersoonlijk contact heeft gezocht met Palace om zijn schoonzoon hoogstpersoonlijk aan te bevelen. Bergkamp speelde bij Arsenal jarenlang met Patrick Vieira, de huidige manager van the Eagles. Everton is echter de nieuwe club van Van de Beek, die in deze transferperiode ook werd genoemd bij Newcastle United en Valencia.

De interesse van Everton in Van de Beek kwam in een stroomversnelling terecht door de blessures van middenvelders Abdoulaye Doucouré en Fabian Delph. Het duo is minstens een maand uit de roulatie met diverse kwetsuren. Ondertussen lijkt de komst van Lampard naar the Toffees slechts een kwestie van tijd. Diverse Engelse media melden dat de voormalig speler en manager van Chelsea nog deze zondag wordt aangesteld op Goodison Park.

Manchester United zal in ieder geval niet meewerken aan een optie tot koop in een huurcontract met Everton. De club wil zich ervan verzekeren in het seizoen 2022/23 over Van de Beek te kunnen beschikken. De middenvelder is dringend op zoek naar speeltijd, hetgeen er voor de middenvelder op Old Trafford totaal niet in zit. Dit seizoen kwam hij onder Ole Gunnar Solskjaer en Ralf Rangnick nog niet verder dan 380 speelminuten.