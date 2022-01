‘Peter Bosz troeft Paris Saint-Germain af en doet zaken in Engeland’

Zondag, 30 januari 2022 om 11:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:19

Tanguy Ndombele lijkt zo goed als zeker terug te keren bij Olympique Lyon. Télefoot meldt zondag dat de bij Tottenham Hotspur op een zijspoor geraakte middenvelder hoog op het lijstje staat van de Fransen en dat er inmiddels een akkoord is bereikt over een verhuurperiode. Ndombele, in 2019 voor een recordbedrag van zestig miljoen euro binnengehaald door Tottenham, werd in deze transferperiode tevens gevolgd door Paris Saint-Germain, maar het lijkt erop dat de interesse vanuit Parijs inmiddels behoorlijk is bekoeld.

Ndombele is geen onbekende in Lyon, want de 25-jarige middenvelder verruilde les Gones bijna drie jaar geleden voor een lucratief contract bij Tottenham. In Noord-Londen kwam de zevenvoudig international van Frankrijk echter nooit uit de verf en hij mag van manager Antonio Conte op huurbasis vertrekken. Dieptepunt van zijn Engelse periode was het recente FA Cup-duel met Morecambe (3-1 winst). De Fransman werd enkele weken geleden namelijk getrakteerd op boegeroep tijdens het bekerduel in het Tottenham Hotspur Stadium.

De bij Tottenham uit de gratie geraakte Ndombele kwam in zijn eerste periode in Lyon tot 96 wedstrijden. Volgens Télefoot naderen beide clubs dus een akkoord over de huurdeal van de middenvelder, die in Engeland vastligt tot medio 2025. Naast PSG werd Ndombele begin januari ook genoemd als mogelijke aanwinst van AS Roma. Trainer José Mourinho zou wel wat zien in een hernieuwde samenwerking, maar Lyon lijkt enkele weken later de beste papieren te hebben om zaken te doen met Tottenham.

Trainer Peter Bosz is al enige tijd bezig met het versterken van het middenveld van Lyon, voornamelijk omdat men op het punt staat om Bruno Guimarães voor veertig miljoen euro aan Newcastle United te verkopen. Giovani Lo Celso was de voornaamste kandidaat om hem op te volgen, maar volgens RMC Sport wil de Argentijnse middenvelder Tottenham niet inruilen voor Lyon. Daarnaast waren de salariseisen van Rodrigo Bentancur te gortig voor de Franse club. De middenvelder uit Uruguay lijkt Juventus nu in te ruilen voor Tottenham.