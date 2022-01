‘Jörgensen staat na teleurstellend half jaar alweer voor vertrek’

Zondag, 30 januari 2022 om 12:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:19

Het is niet uitgesloten dat Nicolai Jörgensen nog deze transferperiode vertrekt bij Kasimpasa. Deense media melden dat de spits op het punt staat om terug te keren naar zijn geboorteland. FC Kopenhagen ziet in Jörgensen de gewenste aanvallende versterking. De Deense aanvaller heeft in Turkije nog een contract tot medio 2023, waardoor Kopenhagen met een transfersom over de brug moet komen.

Jörgensen vertrok afgelopen zomer transfervrij bij Feyenoord, nadat hij in overleg met trainer Arne Slot besloot niet langer mee te trainen met de A-selectie. De Deen had geen toekomst bij de Rotterdamse club en was uit op een transfer. Bovendien drukte hij zwaar op de begroting met een salaris van naar verluidt 1,7 miljoen euro per jaar. De deal met Kasimpasa kwam dan ook als geroepen voor Feyenoord. Jörgensen kende een uitstekend debuutseizoen bij Feyenoord, waar hij met 21 treffers een grote rol speelde in de behaalde landstitel, maar wist die vorm niet te herpakken.

Bij Kasimpasa was zijn start eveneens veelbelovend. Met twee treffers uit de eerste drie wedstrijden liet de Deen zich meteen zien. Sindsdien staat de spits echter droog. In totaal kwam hij dit seizoen 15 keer in actie in de Süper Lig, waarvan 10 keer als basisspeler. Daarin wist hij dus twee keer het net te vinden. Momenteel kampt hij met een blessure. BT meldt dat Kopenhagen Jörgensen wil verlossen van zijn teleurstellende avontuur in Turkije. Volgens het dagblad scheiden enkel de details Jörgensen nog van een terugkeer bij Kopenhagen. Eerder droeg hij tussen 2012 en 2016 het shirt van de Deense topclub.

Twee weken geleden werd Jörgensen nog in verband gebracht met een terugkeer in de Eredivisie. Volgens het Turkse persbureau Sportcell kon de aanvaller rekenen op interesse van zowel Vitesse als sc Heerenveen, die de spits op huurbasis wilden overnemen. Laatstgenoemde club verzekerde zich echter van de komst van Sydney van Hooijdonk en staat op het punt om een tweede aanvaller in te lijven deze transferperiode. Ook enkele andere clubs uit de Eredivisie zouden hun oog hebben laten vallen op de voormalig aanvaller van Feyenoord.