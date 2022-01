Frenkie de Jong bijt flink van zich af: ‘Mensen praten elkaar na’

Frenkie de Jong is het niet eens met de kritiek die hij steeds vaker te verduren krijgt. De middenvelder van Barcelona is geregeld onderwerp van gesprek in de Spaanse media, maar kan zich daar niet altijd in vinden. "Ik merk dat veel mensen elkaar napraten. Ik heb soms het gevoel dat ze de wedstrijden niet echt kijken. Er zijn zoveel programma's en bladen. Ze willen elkaar overschreeuwen omdat ze anders niet in het nieuws komen. Dat is een beetje jammer", vertelt De Jong in een uitgebreid interview met de NOS.

De Jong vertrok in de zomer van 2019 naar Barcelona, maar zag hoe de club vervolgens snel in verval raakte. Lionel Messi vertrok, Ronald Koeman werd ontslagen en de financiële zorgen namen toe. "Ik heb me soms wel verbaasd, maar over Barcelona denk ik nog steeds hetzelfde", aldus De Jong. "Het is op dit moment niet de beste, maar nog wel de mooiste club van de wereld." De Jong was onomstreden in zijn eerste twee seizoenen in Spaanse dienst. Dit seizoen gaat het een stuk moeizamer. Tegen Athletic Club belandde hij zelfs op de reservebank.

"Dat wil niet zeggen dat ik gepasseerd ben. In drie jaar tijd heb ik bijna nooit op de bank gezeten. Natuurlijk zit je een paar keer per seizoen op de bank, er zijn zoveel wedstrijden." De Jong stond het afgelopen kalenderjaar liefst 5805 minuten op het veld. Daarmee liet hij wereldwijd slechts zes veldspelers voor zich. De Jong erkent dat hij zich meer moet profileren in het elftal van Xavi. "Ik denk dat ik meer kan laten zien. Het ene moment was ik beter in vorm dan het andere. Ik vind dat ik een stuk meer kan brengen voor het team. Ik kan veel meer uitblinken."

De Jong is van mening dat hij niet vaak door de ondergrens zakt. "Maar ik heb dit seizoen ook niet vaak de top aangetikt", aldus de spelverdeler. "Als je gewoon vlak speelt, kan het gewoon prima zijn, maar voor mensen is het dan vaak gelijk slecht. Ik houd van voetbal, dus ik lees al die nieuwsberichten ook. Ik merk dat veel mensen elkaar napraten. Ik heb soms het gevoel dat ze de wedstrijden niet echt kijken. Of ze kijken het wel en nemen dan een mening over van de commentatoren of analisten. Als iedereen elkaar napraat dan ontstaat er een sfeer dat het heel slecht gaat."

De geruchtenstroom rond De Jong leidde hem deze winter onder meer naar Bayern München, wat Barça een bedrag van rond de 85 miljoen euro op moest leveren. Aan een vertrek moet hij echter nog niet denken. De Jong hoopt eerst prijzen te pakken met Barcelona. Ook een terugkeer naar Ajax is voorlopig niet aan de orde. "Of ik Ajax mis? Natuurlijk heb ik bij Ajax een hartstikke leuke tijd gehad, echt geweldig. Ik mis het in de zin van 'het was een mooie tijd'. Maar het is niet zo dat ik nu terug zou willen naar Ajax. Zeker niet."