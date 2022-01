Vitesse denkt aan transfervrije deal in Serie A

(The Guardian)

Leeds United heeft niet de intentie om Raphinha tijdens de winterse transferperiode te verkopen. West Ham United was bereid om een clubrecord te betalen voor de Braziliaanse aanvaller, maar een mogelijke deal lijkt gecompliceerd. (The Guardian)

(The Sun)

Paul Pogba heeft laten weten dat hij deze zomer bij Manchester United wil blijven indien Ralf Rangnick op permanente basis als manager wordt aangesteld. De middenvelder kwam vanwege blessureleed nog niet onder de Duitse oefenmeester in actie. (The Sun)

De Servische middenvelder van Genoa, die ook wordt gevolgd door Salernitana, beschikt over een aflopend contract en is transfervrij op te halen na dit seizoen.