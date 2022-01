Van de Beek hoeft alleen maar te kiezen na akkoord Manchester United

Zondag, 30 januari 2022 om 10:49 • Rian Rosendaal

Everton probeert Donny van de Beek in de slotfase van de winterse transferperiode naar Goodison Park te halen. Volgens transferexpert Fabrizio Romano zijn the Toffees tot een akkoord gekomen met Manchester United over een huurdeal tot het einde van het seizoen. Everton neemt tot juni honderd procent van het salaris van de middenvelder voor zijn rekening. Het is nu aan Van de Beek om de knoop definitief door te hakken.

Bij het naar de zestiende plaats afgezakte Everton is Frank Lampard zo goed als zeker de nieuwe manager. De voormalig speler en coach van Chelsea wil Van de Beek graag aan zijn selectie toevoegen. Romano meldde onlangs nog dat Crystal Palace goede papieren heeft om de reservespeler van Manchester United over te nemen. Volgens Sky Sports heeft Dennis Bergkamp hoogstpersoonlijk contact heeft gezocht met Palace om zijn schoonzoon hoogstpersoonlijk aan te bevelen. Bergkamp speelde bij Arsenal jarenlang met Patrick Vieira, de huidige manager van the Eagles.

Donny van de Beek update. Everton have an agreement in place with Manchester United on straight loan deal, paying 100% salary until June. Decision only up to the player between Crystal Palace and Everton now. ???? #MUFC #EFC



Van de Beek will pick his next club in the next hours. pic.twitter.com/4V5EGXp50M — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2022

Everton was afgelopen zomer al dicht bij een huurovereenkomst voor Van de Beek, maar die transfer ging destijds op het laatste moment niet door. Met de aanstelling van Lampard hoopt Everton nu alsnog beet te hebben. Van de Beek is dringend op zoek naar speeltijd, hetgeen er voor de middenvelder op Old Trafford totaal niet in zit. Dit seizoen kwam hij onder Ole Gunnar Solskjaer en Ralf Rangnick nog niet verder dan 380 speelminuten. Romano denkt dat Van de Beek, die in Manchester vastligt tot medio 2025, nog deze zondag een definitieve keuze zal maken op clubniveau.

Manchester United zal in ieder geval niet meewerken aan een optie tot koop in een huurcontract. De club wil zich ervan verzekeren in het seizoen 2022/23 over Van de Beek te kunnen beschikken. Vorige week meldde The Telegraph dat Van de Beek een aanbieding van Newcastle United heeft afgewezen, omdat hij geen trek heeft in degradatievoetbal. Valencia was ook enige tijd in de markt voor Van de Beek, maar de Spaanse club lijkt definitief te zijn afgehaakt.