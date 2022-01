Wout Weghorst heeft transfer naar de Premier League te pakken

Zondag, 30 januari 2022

VfL Wolfsburg en Burnley hebben overeenstemming bereikt over de transfer van Wout Weghorst. De 29-jarige spits komt volgens Fabrizio Romano voor vijftien miljoen euro over inclusief bonussen. Weghorst is persoonlijk rond met de huidige hekkensluiter van de Premier League. De spits droeg de afgelopen drieënhalf jaar het shirt van Wolfsburg, waar hij steevast basisspeler was en drie seizoenen op rij de dubbele cijfers haalde qua doelpuntenproductie.

Vrijdagmiddag werden de geruchten over een transfer naar Burnley aangewakkerd door BILD, dat meldde dat Weghorst niet op de ochtendtraining van Wolfsburg was verschenen. Die Wölfe ontkenden echter dat er sprake was van een eventuele overgang en benadrukten dat Weghorst binnen aan een individueel programma had gewerkt. Volgens BILD had het individuele programma niet alleen met de persoonlijke vorm te maken, maar zou er meer aan de hand zijn. Die berichtgeving van de Duitse boulevardkrant blijkt nu te kloppen.

Weghorst lag nog tot medio 2023 vast in Wolfsburg, wat betekent dat de Duitsers een mooie transfersom overhouden aan de transfer. Romano meldt dat met de transfer een bedrag van 15 miljoen euro is gemoeid, inclusief bonussen. Wolfsburg was niet voornemens om het contract van Weghorst te verlengen, daar zijn karakter een probleem zou vormen voor de Bundesliga-club. Volgens the Daily Mail ondergaat de centrumspits vandaag zijn medische keuring. Burnley ziet in Weghorst de opvolger van de naar Newcastle United vertrokken Chris Wood.

Weghorst kwam in de zomer van 2018 over van AZ en was steevast basisspeler. Het seizoen 2018/19 eindigde hij met zeventien treffers, een jaar later waren dat er zestien. Afgelopen seizoen stokte de teller bij twintig Bundesliga-goals. In totaal kwam de voormalig speler van verder Willem II, FC Emmen en Heracles Almelo tot 70 doelpunten en 22 assists in 144 officiële wedstrijden. Dit seizoen verzorgde Weghorst tot dusver 7 treffers in 24 optredens voor de huidige nummer vijftien van de Bundesliga.