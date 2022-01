Dubbele deal Tottenham Hotspur heeft mogelijk gevolgen voor Ajax

Zondag, 30 januari 2022 om 09:11

Tottenham Hotspur wil zich spoedig versterken met Dejan Kulusevski en Rodrigo Bentancur. Het tweetal moet worden overgenomen van Juventus, waar het niet verzekerd is van een basisplek onder Massimiliano Allegri. Met name de komst van Kulusevski kan gevolgen hebben voor Ajax, daar de Amsterdammers nog steeds hopen op de komst van Steven Bergwijn. De aanvaller wordt tot op heden binnenboord gehouden door Antonio Conte.

Tottenham heeft momenteel volop keuze op de flanken met met Heung-min Son, Steven Bergwijn, Lucas Moura en Bryan Gil. Het weerhoudt de club uit Noord-Londen er niet van om verder te kijken. Nog voor het verstrijken van de transferdeadline wil Conte Kulusevski toevoegen aan de selectie. De 21-jarige aanvaller kwam twee jaar geleden over van Atalanta, waarna Juventus hem overnam en voor de tweede keer op huurbasis bij Parma stalde. Dit seizoen zijn zijn kansen beperkt door de terugkeer van Allegri.

Kulusevski kwam in zijn eerste seizoen in Turijnse dienst tot 35 wedstrijden in de Serie A, waarin hij 4 keer wist te scoren. Dit seizoen staat de teller op 20 wedstrijden, waarvan slechts 5 keer als basisspeler. De aanvaller werkte bij Juventus eerder samen met Fabio Paratici, de huidige directeur bij Tottenham. Paratici gelooft dat het avontuur van Kulusevski in Noord-Londen een succes kan worden. Fabrizio Romano meldt een huurdeal van vijf miljoen euro. Indien Tottenham de Champions League haalt, moet de Zweeds international voor 35 miljoen definitief worden overgenomen.

De verrichtingen in Londen worden nauwlettend in de gaten gehouden door Ajax, daar de Amsterdammers nog altijd hopen op de komst van Bergwijn. Nadat Tottenham eerder deze maand al een bod van 16 miljoen op Bergwijn van tafel veegde, is Ajax volgens The Athletic nu van plan een verhoogd bod van 22 miljoen euro uit te brengen. Dan nog zou er een verschil van 3 miljoen zijn met de vraagprijs van Tottenham, die 25 miljoen bedraagt. Binnen Ajax zou een hoop twijfel bestaan over hoe ver de club moet willen gaan voor Bergwijn, mede omdat het niet zeker is of de aanvaller een vaste basisplaats gaat veroveren bij de koploper van de Eredivisie.

Sky Sport Italia meldt dat naast Kulusevski ook Bentancur hard op weg is naar Tottenham. De middenvelder is eveneens niet verzekerd van een vaste basisplek en moet voor twintig miljoen euro plus bonussen overkomen. Aston Villa leek lange tijd de beste papieren te hebben voor Bentancur, maar moet nu toezien hoe the Spurs met de Uruguayaan aan de haal gaan. Mogelijk heeft de komst van Bentancur gevolgen voor Sofyan Amrabat. Laatstgenoemde was lange tijd in beeld om het middenveld van Tottenham te versterken, maar ziet door die transfer nu mogelijk een streep gaan.