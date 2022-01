Rusland rouwt geen moment om vertrek Hendrix: ‘Godzijdank’

Zondag, 30 januari 2022 om 08:31

Russische analisten hebben zich uitgelaten over de transfer van Jorrit Hendrix. De middenvelder verruilde Spartak Moskou deze week voor Feyenoord. Een stap waar ze in Rusland niet heel rouwig om zijn. Volgens Roman Shirokov en Aleksandr Mostovoi, bekende Russische voetbalfiguren die regelmatig aanschuiven als analist bij voetbalprogramma's, ontbrak het Hendrix simpelweg aan voldoende kwaliteit.

Hendrix leek deze winter op weg naar de MLS, waar hij een contract kon tekenen bij een niet nader genoemde club. De middenvelder besloot echter eigenhandig de stekker uit de onderhandelingen te trekken. Een week later arriveerde hij bij Feyenoord. In financieel opzicht een slimme zet, vindt Mostovoi. "Ze komen uit Nederland, verdienen veel geld en gaan dan op huurbasis weer terug. Grappig. Hendrix is immers niet de enige. Je hebt ook nog Guus Til, voor wie zelfs veel meer werd betaald."

Hendrix maakte in januari vorig jaar de overstap van PSV naar Spartak, maar een succes werd het Russische avontuur nooit. Zowel onder Domenico Tedesco, Rui Vitória, als de huidige trainer Paoli Vanoli slaagde hij er niet in om een basisplaats te veroveren. Voormalig Spartak-voorzitter Andrey Chervichenko betitelt Hendrix als 'een middelmatige speler'. Oud-doelman Anzor Kavazashvili doet daar in gesprek met Sport24 nog een schepje bovenop. "Hendrix is een speler van FNL-niveau", doelt Kavazashvili op de Football National League, het tweede niveau van Rusland.

Bij Spartak had Hendrix concurrentie van onder anderen Roman Zobnin, Nail Umyarov en Ruslan Litvinov. Feyenoord huurt hem nu tot medio 2023 en heeft tevens een optie tot koop. "Godzijdank is Hendrix vertrokken", stelt Shirokov in een interview met Sport-Express. "Voor Spartak is dit erg goed, want er komt een plek vrij in de selectie." Mostovoi sluit zich aan bij de woorden van zijn voormalig collega. "Zijn komst was heel apart. Niemand had ooit van hem gehoord. Ik denk niet dat het een big deal is dat hij vertrekt."