Feyenoord onderzoekt huurdeal met Manchester City in slotdagen transfermarkt

Zaterdag, 29 januari 2022 om 23:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:41

Feyenoord onderzoekt de mogelijkheden om Philippe Sandler in de laatste dagen van de winterse transferperiode aan te trekken, zo meldt het Algemeen Dagblad zaterdagavond. Volgens 1908 mikt technisch directeur Frank Arnesen op een huurdeal met Manchester City, dat Sandler in de eerste helft van dit seizoen stalde bij Troyes.

De 24-jarige Sandler maakte nauwelijks minuten in dienst van Troyes. Hij deed in september mee in twee competitiewedstrijden, maar behoorde nadien nooit meer tot de wedstrijdselectie. Het huurcontract werd vorige week opgezegd. Sandler heeft een contract tot komende zomer bij Manchester City. Omdat hij niet hoeft te rekenen op speeltijd van Josep Guardiola, lijkt een nieuwe verhuurperiode voor de hand te liggen.

Sandler maakte in 2018 de overstap van PEC Zwolle naar Manchester City. In zijn eerste seizoen kwam de verdediger tot een optreden in de EFL Cup en de FA Cup. Een knieblessure speelde hem parten en dat gebeurde ook toen Sandler in het seizoen 2019/20 werd verhuurd aan Anderlecht, waardoor hij geopereerd moest worden. In de zomer van 2020 meldde hij zich weer bij Manchester City, maar al snel bleek hij geopereerd te moeten worden aan de enkel vanwege schade aan de binnen- en buitenband.

Volgens het Algemeen Dagblad kan de komst van Sandler bij Feyenoord het vertrek van Ramon Hendriks inluiden. Sparta Rotterdam zou die ontwikkelingen in de gaten houden; 1908 meldt dat meerdere Eredivisie-clubs in de race zijn voor de verdediger. Feyenoord en Hendriks zien graag dat hij wordt verhuurd en zijn contract verlengt. Vorig seizoen kwam Hendriks op huurbasis al uit voor NAC Breda.