Sporting klopt Benfica en wint Taça da Liga voor vierde keer in vijf jaar

Zaterdag, 29 januari 2022 om 22:44 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:56

Sporting Portugal heeft zaterdagavond beslag gelegd op de Taça da Liga. In de finale van het bekertoernooi voor clubs uit de eerste en tweede divisie van Portugal was Sporting met 1-2 te sterk voor stadsgenoot Benfica. In de tweede helft boog Sporting een achterstand om in Estádio Dr. Magalhães Pessoa in Leiria. De regerend landskampioen prolongeerde zodoende de Taça da Liga, na de gewonnen finale tegen SC Braga van vorig jaar.

Eenmaal eerder ging de finale van het tweede bekertoernooi van Portugal tussen Benfica en Sporting: in 2009 werd het 1-1 en won Benfica na strafschoppen. Benfica, over drieënhalve week de tegenstander van Ajax in de achtste finale van de Champions League, kwam zaterdag halverwege de eerste helft op voorsprong. De opgestoomde linksback Alejandro Grimaldo bediende Éverton, die in het strafschopgebied zijn bewaker uitkapte en hard raak schoot in de linkerbovenhoek. Het was het enige schot op doel van Benfica in de eerste helft.

Benfica kende Sporting weinig ruimte toe. Centrale verdediger Gonçalo Inácio was met een kopbal wel dicht bij de gelijkmaker, maar Odisseas Vlachodimos bracht redding. Enkele minuten na de pauze zorgde Inácio alsnog voor de 1-1. Na een uitdraaiende corner van Pablo Sarabia torende Inácio uit boven de verdedigers van Benfica en kopte hij raak in de rechterhoek. Bij een gelijkspel zouden meteen strafschoppen volgen, maar daar wilde Sporting niet op wachten. De ploeg van Rúben Amorim zocht met succes naar het winnende doelpunt.

Achttien minuten voor tijd haalde Benfica opgelucht adem toen Paulinho snoeihard op de lat schoot. Enkele minuten daarna volgde de 1-2 toch nog: Invaller Pedro Porro, die zijn rentree maakte na een afwezigheid van anderhalve maand door blessureleed, sneed de defensie van Benfica open met een prachtige, hoge steekpass. Hij zette Sarabia voor het doel en de buitenspeler maakte oog in oog met Vlachodimos geen fout. Zodoende won Sporting voor de vierde keer in vijf jaar de Taça da Liga. Amorim won hem voor de derde keer op rij, want hij was in 2020 de trainer van Braga toen die club de trofee veroverde.