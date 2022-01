Manchester United wil verdediger na elf jaar dienst op huurbasis wegsturen

Manchester United lijkt voorlopig afscheid te gaan nemen van Phil Jones, zo meldt Fabrizio Romano zaterdagavond. De centrumverdediger heeft een aanbieding gekregen van Girondins de Bordeaux, waar hij op huurbasis aan de slag kan. Alleen Jones zelf zou nog akkoord moeten gaan met de deal die op tafel ligt voordat de transfer in kannen en kruiken is.

De club uit Bordeaux heeft volgens de berichtgeving van de transfermarktexpert een bod op tafel gelegd dat Jones tot het einde van huidig seizoen aan de club zou verbinden. De Fransen zouden alleen het loon van de centrumverdediger (gedeeltelijk) overnemen en geen huurvergoeding betalen. Romano meldt dat United akkoord is gegaan met het voorstel van Bordeaux, dat nu alleen nog in afwachting is van de wensen van Jones.

Jones kwam begin januari plotseling voor het eerst in bijna twee jaar aan spelen toe door de afwezigheid van Harry Maguire, maar de verdediger had toen al kenbaar gemaakt graag op regelmatige basis minuten te maken. Destijds werd de stopper gelinkt aan Benfica, maar nu lijkt Bordeaux dus de voornaamste kandidaat om Jones speelminuten te geven. Door diverse Engelse media werden ook Newcastle United en Burnley in een adem genoemd met de 27-voudig international van Engeland, al gingen die geruchten over een definitieve transfer.

De verdediger maakte in 2011 voor ruim negentien miljoen euro de overstap van Blackburn Rovers naar United. In dienst van the Red Devils kwam Jones in totaal tot 225 officiële wedstrijden waarin hij 6 keer scoorde en 10 assists verzorgde. In 2013 werd hij landskampioen en in 2017 legde Jones met zijn ploeg beslag op de Europa League. De afgelopen twee seizoenen kwam de achterhoedespeler nauwelijks nog aan spelen toe.