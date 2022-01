Matchwinner krijgt rood na elleboogstoot en mist halve finale van Burkina Faso

Zaterdag, 29 januari 2022 om 21:59 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:03

Burkina Faso heeft zich zaterdagavond geplaatst voor de halve finale van de Afrika Cup. In de kwartfinale was de ploeg van bondscoach Kamou Malo nipt te sterk voor Tunesië: 1-0. De absolute hoofdrol was weggelegd voor Dango Ouattara, die het enige doelpunt van de wedstrijd maakte én met rood van het veld werd gestuurd. De buitenspeler zal de halve eindstrijd, tegen Senegal of Equatoriaal-Guinea, en mogelijk ook de eventuele finale moeten missen.

De toeschouwers in het Stade Omnisport Roumdé Adjia kregen een overwegend matige eerste helft voorgeschoteld. De eerste serieuze kans werd namelijk pas halverwege het eerste bedrijf gecreëerd door Tunesië. Wahbi Khazri had een vrije trap in huis en bracht doelman Herve Koffi nadrukkelijk in de problemen, maar de sluitpost wist de poging ternauwernood tot een corner te verwerken. Hoewel Burkino Faso de bovenliggende partij was, ontstond de eerste mogelijkheid voor het land pas in de veertigste speelminuut. Ouattara beproefde zijn geluk met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied; doelman Bechir Ben Said trad echter handelend op.

Weliswaar 20 seconden te vroeg, maar #TeamBurkinaFaso is door naar de halve finale van de Afrika Cup! ????#AFCON2021 pic.twitter.com/mXY5p3b6ur — ESPN NL (@ESPNnl) January 29, 2022

Op slag van het rustsignaal was het alsnog raak voor de linksbuiten van Burkina Faso. Na een fraaie dieptepass van Blati Touré snelde Ouattara naar binnen, kapte hij de vijandige defensie uit en schoot hij koelbloedig de 1-0 binnen. In de tweede helft was er wederom een hoofdrol weggelegd voor de doelpuntenmaker. Ditmaal in negatieve zin, daar hij, na het bekijken van de videobeelden, met een directe rode kaart van het veld werd gestuurd vanwege een elleboogstoot. Tunesië ging nadien nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, die echter niet meer gevonden werd.