Mohammed Kudus maakt statement op Twitter en ontkent bizar gerucht

Zaterdag, 29 januari 2022 om 21:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:07

Mohammed Kudus ontkent een opmerkelijk gerucht dat in Ghana de ronde doet. In lokale media werd gesuggereerd dat de middenvelder van Ajax de Afrika Cup bewust liet schieten, omdat er binnen de nationale ploeg aan 'juju' gedaan zou worden, een vorm van zwarte magie die in West-Afrika wordt gebezigd. Volgens de berichtgeving denkt Kudus dat hij schade heeft opgelopen door de praktijken, maar daar rekent hij mee af in een statement via Twitter.

Kudus benadrukt dat hij vanwege een ribblessure niet kon deelnemen aan het toernooi. Hij maakte deel uit van de selectie, maar bleef gedurende zijn herstel in Amsterdam. Er gingen geruchten dat Kudus tijdens het toernooi zou kunnen instromen, maar Ghana kwam niet verder dan de groepsfase. "Op de weg terug naar mijn herstel, is het ontmoedigend om de beschuldigingen, die gebaseerd zijn op foutieve informatie van websites en blogs, over mijn teamgenoten te moeten lezen", reageert Kudus in het statement.

"Het is zeer teleurstellend, want al deze opmerkingen zijn het tegenovergestelde van waar ik voor sta. Ik wil op deze manier afstand nemen van alle ongefundeerde opmerkingen en beweringen over mij. Ik roep de Ghanezen op om dit gerucht te negeren en te behandelen met de minachting die het verdient", schrijft Kudus, die baalt van het verloop van de Afrika Cup. Ghana eindigde met slechts één punt onderaan in Groep C. "Aangezien ik deel uitmaak van de selectie, ligt er evenveel schuld bij mij als bij de rest van de ploeg. Maar ik geloof in Ghana. Ghana stroomt door mijn aderen. We hebben enorm veel talent en met of zonder mij zullen the Black Stars sterker terugkomen en weer schitteren."