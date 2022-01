Opvallende liefdesverhouding tussen spelers van Aston Villa officieel

Zaterdag, 29 januari 2022 om 20:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:02

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Douglas Luiz en Alisha Lehmann hebben onthuld dat ze een relatie hebben. Het feit dat het duo in het liefdesbootje is gestapt is opvallend. Zowel Luiz als Lehmann staat namelijk onder contract bij Aston Villa: de Braziliaan in de Premier League en de Zwitserse in de FA Women's Super League. Te Amo, schrijft Lehmann onder de foto waarop ze Douglas, die I love you, amor als onderschrift bijvoegt, zoent. De vorige relatie onderhield Lehmann met Ramona Bachmann, die uitkomt voor Paris Saint-Germain. De verhouding tussen Bachmann en Lehmann kwam in maart 2021 ten einde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Lehmann staat ook bekend om haar grote volgersschare op Instagram, waar de teller inmiddels de zes miljoen volgers is gepasseerd. De aanvaller verliet Everton afgelopen seizoen voor een avontuur in Birmingham. De 23-jarige Luiz verkaste in 2017 voor twaalf miljoen euro van Vasco da Gama naar Manchester City, dat de middenvelder vervolgens verhuurde aan Girona. In 2019 maakte Luiz de overstap van City naar Aston Villa, dat achttien miljoen euro betaalde voor de Braziliaan.