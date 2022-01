‘100.000 dollar om bewust te verliezen van Ronaldinho... Die verleiding...'

Zaterdag, 29 januari 2022

Het had niet veel gescheeld of Kameroen was op de Olympische Spelen van 2000 omgekocht, zo onthult oud-international Serge Branco. In de documentaire van de Kameroense staatstelevisie, CRTV, blikt de oud-verdediger terug op de bewuste Olympische Spelen in Sydney, waar hij met Kameroen een gouden medaille veroverde. In de kwartfinale van het bewuste toernooi rekenden de Kameroeners af met Brazilië, maar als het aan diverse Aziatische gokkers had gelegen, waren Ronaldinho en consorten doorgestoten naar de halve eindstrijd.

Los van de sportieve obstakels moest Kameroen onderweg naar de gouden plak ook een grote ethische horde nemen. De Ontembare Leeuwen overleefden de groep met Koeweit, de Verenigde Staten en Tsjechië, waarna men Brazilië in de kwartfinale verrassend genoeg uitschakelde (1-2). Na een 2-1 zege op Chili in de halve finale wist Kameroen in de finale Spanje na strafschoppen te verslaan. Daarmee was de het team van Samuel Eto’o en consorten het tweede Afrikaanse land dat een gouden voetbalmedaille veroverde op de Olympische Spelen. Nigeria pakte de hoofdprijs in 1996.

In de kwartfinale had het echter al mis kunnen gaan voor Kameroen, onthult Branco bijna 22 jaar later. “Ze riepen zes van ons bijeen en boden 100.000 dollar per persoon aan als we in de kwartfinale met 2-1 van Brazilië zouden verliezen. We weigerden, maar... wat eng! We hadden net Tsjechië verslagen en in de mixed zone werden we tegengehouden door wat Aziaten. Ze spraken Engels en ik fungeerde als vertaler. Ze vertelden ons dat ze agents waren en dat ze mij en vijf andere spelers graag de volgende dag wilden spreken in het Novotel in Brisbane. Ik vroeg hen of ze uit Milaan of Real Madrid kwamen en ze antwoordden: 'Maak je geen zorgen.'”

"We gingen naar een suite op de zevende verdieping en liepen een donkere kamer binnen met twee lijfwachten waarin een man in een rolstoel zat zonder benen of armen”, vervolgt Branco. “We stonden versteld, het leek wel een scène uit een film.” Toen kwam het schokkende voorstel. "De man stak zijn wil niet onder stoelen of banken. ‘We hebben zes miljoen dollar ingezet en we willen dat je met 2-1 verliest van Brazilië. We geven jullie 100.000 dollar per persoon’, zei hij. Ze verrasten ons compleet en we wisten niet wat we moesten antwoorden. We waren bang en we vertelden ze dat we dat geld graag zouden aannemen... maar alleen om te winnen", bekent Branco.

De vervolgafspraak met de Aziatische partij was gepland voor de volgende dag. "We pakten onze focus weer op en ik sprak met de vijf andere betrokkenen af. Tot dat moment had de regering van Kameroen ons slechts honderd dollar gegeven. De verleiding was groot. Het was een ondenkbaar bedrag voor die tijd, maar we waren daar om te winnen en om te schitteren in de kleuren van Kameroen.” Branco en de vijf overige spelers besloten niet naar de afspraak te gaan. "We gingen niet, maar we waren doodsbang. We verlieten de kamer alleen om te gaan trainen. We waren bang om ze in de stad te ontmoeten."