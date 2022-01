‘Het is zulk calimerogedrag van Jorrit Hendrix, echt kleuterschoolniveau’

Zaterdag, 29 januari 2022 om 19:58 • Dominic Mostert

Valentijn Driessen en Mike Verweij hebben zich verbaasd over een interview van Jorrit Hendrix na zijn presentatie bij Feyenoord. De middenvelder zei deze week tegen de NOS dat hij vanwege zijn verleden bij PSV 'nog steeds dezelfde vijand' heeft: Ajax. De journalisten van De Telegraaf reageren in de podcast Kick-Off kritisch op de uitspraak van Hendrix.

"Als er dan een andere club in Nederland is, zou dat voor mijn gevoel alleen maar Feyenoord kunnen zijn", gaf Hendrix in het interview aan. "Feyenoord en PSV zijn altijd concurrenten geweest, maar volgens mij nooit echte rivalen, zoals Ajax dat is. Dus ik deel nog steeds dezelfde vijand." Verweij, clubwatcher van Ajax, noemt de uitspraak 'alleszeggend'. "Het is zúlk calimerogedrag. Dit is nou waarom Ajax de grootste shirtsponsor heeft en de grootste fanbase."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Dan denk ik: Jezus, je hebt in het verleden bij PSV gespeeld, een prachtige club, en je gaat nu naar Feyenoord, ook een mooie club. Maar waarom moet je dat zeggen, even bonuspunten scoren bij de fans van Feyenoord...", verzucht Verweij. "Ja, dat is het natuurlijk", haakt chef voetbal Driessen in. "Het is zo treurig en verdrietig dat die spelers allemaal zich daarvoor lenen. Je hoeft het daar niet over te hebben."

Verweij denkt dat Hendrix ook indirect de PSV-aanhang aanspreekt. "Het is natuurlijk ook bedoeld richting de PSV-fans, om sorry te zeggen. Door dit soort uitspraken maken ze Ajax alleen maar groter. Dit is natuurlijk kleuterschoolniveau." Hendrix wordt voor anderhalf jaar gehuurd van Spartak Moskou. Hij speelde vanaf zijn negende in de jeugdopleiding van PSV en speelde vanaf 2013 liefst acht seizoenen in het eerste elftal van de Eindhovenaren.