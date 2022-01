Gefrustreerde Kallon wordt droomtransfer ontnomen: ‘Je kent die praatjes wel’

Zaterdag, 29 januari 2022 om 19:15 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:30

SC Cambuur weigert Issa Kallon naar Turkije te laten vertrekken. Konyaspor, de huidige nummer twee van de Süper Lig, was al akkoord met de buitenspeler, maar SC Cambuur blokkeert de transfer. Kallon geeft in gesprek met Voetbalzone te kennen dat de Friezen niet akkoord willen gaan met een deal omdat er ‘geen tijd meer is om een geschikte vervanger te zoeken’.

“Er was een hele mooie aanbieding gekomen voor mij van Konyaspor”, laat Kallon weten. “De club gaat als het goed is volgend jaar Champions League spelen, dus dat is een hele mooie kans voor mij. Het is ook het enige moment dat de club nog geld aan mij kan verdienen, dus ik had wel verwacht dat er meegewerkt zou worden. Maar ze hielden hun poot continu stijf”, benadrukt Kallon, wiens contract aan het eind van huidig seizoen afloopt.

De reden voor het blokkeren van de transfer is volgens hem ook bekend. “Ze (Cambuur, red.) zeggen dat ze bezig waren met een vervanger, want ze hielden er rekening mee dat ik weg zou kunnen gaan. Twee dagen geleden is dat afgeketst. Ze zeiden tegen me: ‘Als die speler niet komt, ga jij ook niet weg.’ Dan maakt het ze niet uit dat ze een transfersom mislopen.” De transfersom bedroeg volgens Kallon 300.000 euro. “SC Cambuur zei: ‘We willen de play-offs halen en daar hebben we onze beste spelers bij nodig. Dat levert ons meer geld op dan het vertrek van jou.’”

Helemaal volgens de afspraak was dat niet, meent Kallon. “Ze hebben altijd gezegd dat als er een club komt ze mee zouden werken. Je kent die praatjes wel. Dan komt er nu een club en werken ze niet mee. Dat neem ik de club kwalijk, je verwacht zeker meer als zulke dingen worden gezegd. Uiteindelijk komen ze dan hun woord niet na.” Volgens Kallon ligt dat aan de bijgestelde doelstelling. “Eerst was de doelstelling: we moeten ons handhaven. Dat is nu zo goed als zeker bereikt en dan komen ze nu met hele andere doelstellingen. De play-offs halen en misschien Europa in. Dat zijn gewoon dingen waarvan ik denk: we hebben ons eerste doel gehaald. Ik heb daarin een groot aandeel gehad, want ik ben bij de meeste goals (3 goals en 6 assists, red.) betrokken geweest. Schud elkaar dan de hand en gun mij ook die stap.”

De overstap zou voor de aanvaller behoorlijk lucratief zijn geweest, en ook sportief zou hij erop vooruitgegaan zijn. “Konyaspor heeft een heel goed salaris geboden en daar bovenop nog tekengeld. Wij waren er helemaal uit. Konyaspor moest er alleen nog uitkomen met Cambuur en daar ging het helemaal mis. Cambuur had er helemaal geen oren naar en had helemaal geen zin om mij weg te doen deze transferperiode. Het was mijn droom om in de Champions League te spelen, maar ze hebben het niet geaccepteerd.”

In de resterende seizoenshelft gaat Kallon niet bij de pakken neer zitten. “Ik had deze kans graag willen pakken, dus ik ben erg teleurgesteld. Maar als ik nu op halve kracht ga spelen heb ik alleen mezelf ermee. Ik wil het nog top doen in de tweede seizoenshelft, dan kan ik mezelf nog meer in de kijker spelen. Wat ik heb begrepen is dat ze mij wel laten spelen. Ze zullen me niet op de bank zetten om me te pesten. Dat stelt me wel gerust. Maar zelfs nu ze mij behouden is het halen van de play-offs geen zekerheid. En dat terwijl een speler van Cambuur naar de top van Turkije laten gaan, naast het geld dat het oplevert, ook op andere manieren goed kan zijn.”

Er is contact gezocht met SC Cambuur, maar de club heeft besloten niet te reageren.