Kameroen maakt einde aan sprookje Gambia; bijna assist van Onana

Zaterdag, 29 januari 2022 om 18:54 • Dominic Mostert

Kameroen meldt zich in de halve finale van de Afrika Cup. Het gastland maakte zaterdag een einde aan het sprookje van toernooidebutant Gambia: 0-2. Beide doelpunten werden na de rust gemaakt door Karl Toko Ekambi. In de halve finale is de winnaar van het duel tussen Egypte en Marokko de tegenstander. Gambia, op basis van de FIFA-ranglijst het 46ste land van Afrika, pakte zeven punten in de groepsfase en schakelde in de achtste finale Guinee uit.

Het verschil werd weliswaar pas gemaakt in de tweede helft, maar ook voor de rust zocht Kameroen naar het openingsdoelpunt. Nicolas Moumi Ngamaleu schoot in het zijnet en de grootste kans was voor Vincent Aboubakar, die na een voorzet vanaf de rechterflank een kopkans kreeg van dichtbij. Doelman Baboucarr Gaye, in clubverband actief bij de Duitse vierdedivisionist FC Rot-Weiss Koblenz, maakte zich groot en keerde de inzet van de spits.

Gambia, de nummer 150 van de FIFA-wereldranglijst, zal tevreden zijn geweest over het verloop van de eerste helft. De underdog kwam weliswaar nauwelijks van de eigen helft, maar verdedigde zo goed als mogelijk was. Een dubbelslag van Toko Ekambi maakte na de pauze echter een einde aan de illusies. De aanvaller zorgde met een tegendraadse kopbal uit een voorzet van Collins Fai voor de 0-1, alvorens bij de tweede paal een voorzet van Martin Hongla tot assist te promoveren.

Vijf minuten voor tijd leek ook André Onana nog een wezenlijke bijdrage aan de wedstrijd te leveren. De doelman van Ajax hoefde nauwelijks reddingen te verrichten, maar gaf wel een fraaie lange bal aan Clinton N'Jie. Hij zette de invaller daarmee direct voor keeper Gaye, maar N’Jie ging te gemakzuchtig om met de kans. De rebound was vervolgens niet besteed aan Aboubakar. In de blessuretijd liet Aboubakar nog een kans onbenut om zijn hattrick te completeren.