FC Emmen wint topper na omstreden strafschop voor in het gras trappen

Zaterdag, 29 januari 2022 om 18:35 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:47

FC Emmen heeft zaterdagavond een belangrijke zege geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij Excelsior was de ploeg van trainer Dick Lukkien met 0-1 te sterk. Een benutte strafschop van Jeroen Veldmate zorgde in de 73ste speelminuut voor de beslissing. Dankzij de driepunter staan de Drenten met 48 punten steviger op de tweede plek van de ranglijst. Volendam is nog altijd lijstaanvoerder met 52 punten, terwijl Excelsior, dat een wedstrijd vaker speelde, met 43 punten de vierde positie bezet.

De toeschouwers in het Van Donge & De Roo Stadion kregen een wisselvallige eerste helft voorgeschoteld waarin de Rotterdammers licht de overhand hadden. Onder meer een gemiste kans van Rui Mendes en een fraaie redding van doelman Michael Brouwer voorkwamen in het eerste kwart van de wedstrijd dat de thuisploeg op voorsprong kwam. Emmen hield zich enigszins op de vlakte in zou in het tweede bedrijf pas losbranden.

Dat geluid ??@FC_Emmen-verdediger Jeroen Veldmate schiet zijn ploeg met een feilloze strafschop naar de zege!#excemm pic.twitter.com/LYlNANhfRc — ESPN NL (@ESPNnl) January 29, 2022

Hoewel men ook in de openingsfase van de tweede helft niet schitterde, werd de wedstrijd ruim een kwartier voor tijd toch opengebroken. Jari Vlak sneed vanaf de rechterkant op behendige wijze naar binnen en berzorgde de bal op de rand van het strafschopgebied bij Peter van Ooijen. Laatstgenoemde leek niet te worden aangeraakt en zelf in de grond te trappen, maar arbiter Richard Martens wees resoluut naar de penaltystip. Veldmate nam de verantwoordelijkheid en schoot de strafschop via de onderkant van de lat snoeihard binnen: 0-1.

In het restant van de wedstrijd kregen de Emmenaren nog enkele kansen om de score uit te breiden, maar een tweede doelpunt zou niet meer vallen. Wel raakten de bezoekers nog tot tweemaal toe de paal. Na een slechte bal op Sven Nieuwpoort, die bovendien een erbarmelijke aanname in huis had, kon invaller Mart Lieder overnemen en recht op doelman Stijn van Gassel afstromen. Via de sluitpost raakte Lieder echter de paal, waarna ook Ole ter Haar Romeny het aluminium trof uit de rebound.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 23 15 7 1 25 52 2 FC Emmen 23 15 3 5 20 48 3 ADO Den Haag 23 16 2 5 22 44 4 Jong Ajax 23 13 4 6 15 43 5 Excelsior 24 13 4 7 17 43 6 Roda JC Kerkrade 23 11 7 5 20 40 7 De Graafschap 23 12 4 7 10 40 8 FC Eindhoven 23 11 5 7 12 38 9 Jong PSV 23 9 5 9 7 32 10 NAC Breda 23 7 8 8 3 29 11 TOP Oss 24 7 6 11 -8 27 12 VVV-Venlo 23 8 2 13 -9 26 13 Telstar 23 6 8 9 -16 26 14 FC Den Bosch 24 8 2 14 -18 26 15 Jong AZ 23 7 4 12 -7 25 16 MVV Maastricht 23 7 2 14 -21 23 17 Jong FC Utrecht 23 6 4 13 -19 22 18 Helmond Sport 22 5 5 12 -15 20 19 FC Dordrecht 23 5 5 13 -19 20 20 Almere City FC 23 4 5 14 -19 17