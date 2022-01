Feyenoord en Celtic geven Jansen groots afscheid: veel bekenden aanwezig

Feyenoord heeft Wim Jansen zaterdag een groots afscheid gegeven. Veel oud-spelers, bekenden uit de voetbalwereld, medewerkers van Feyenoord en meer dan duizend supporters kwamen samen om een laatste groet te brengen aan het clubicoon, dat dinsdag op 75-jarige leeftijd overleed. Het afscheid werd gehouden bij De Kuip en op Varkenoord.

Van het voorplein van De Kuip tot aan de toegangspoorten van Varkenoord vormden aanwezigen een erehaag. Luid applaus klonk er op het moment dat de rouwauto passeerde, terwijl een immense zee aan fakkels het plaatje compleet maakte. Voordat het afscheid publiek toegankelijk was, vond er binnen in het stadion ook een officiële dienst plaats voor Jansen. Behalve familie en nabestaanden waren daar ook veel bekende grootheden uit het voetbal aanwezig, zoals onder meer Willem van Hanegem, Rinus Israel, Henrik Larsson en Jan Boskamp.

Van De Kuip ging het begeleid door een indrukwekkende hoeveelheid mensen naar Varkenoord, waar het voorplein is omgedoopt tot het Wim Jansenplein, een blijvend eerbetoon aan de verdiensten van Jansen voor de jeugdopleiding. De oer-Feyenoorder begon ooit zelf als jeugdspeler op Varkenoord en was daar tot de laatste jaren van zijn leven een vertrouwd gezicht. Op het hoofdveld vormden alle aanwezige jeugdteams van Feyenoord een haag op het moment dat de rouwauto voor de tribune langsreed. Het You’ll Never Walk Alone klonk uit luidsprekers.

"De wijze waarop zaterdag afscheid van hem is genomen, onderstreept nog maar eens hoe groot de waardering is voor Wim Jansen bij iedere Feyenoorder", schrijft Feyenoord over de man die in 1970 de Europacup I won met Feyenoord en de club begin jaren 90 de helpende hand toestak als trainer. "Feyenoord is Wim Jansen enorm dankbaar voor alles wat hij voor de club heeft betekend en koestert de vele mooie herinneringen aan hem als (jeugd)speler, jeugd-, assistent- en hoofdtrainer, technisch directeur en adviseur. Het grootse afscheid komt hem meer dan toe en past bij de iconische status die hij voor altijd zal hebben in De Kuip."

Niet alleen Feyenoord heeft Jansen zaterdag een laatste dienst bewezen. Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Celtic en Dundee United (1-0) werd door trainer Ange Postecoglou en aanvoerder Callum McGregor een krans gelegd voor Jansen, die een luid applaus kreeg van de aanwezige spelers en toeschouwers. "Rest in peace, Wim", was te zien op een groot spandoek op Celtic Park. Jansen was in het seizoen 1997/98 trainer van Celtic, waarmee hij de beker en het landskampioenschap van Schotland won. Feyenoord en Celtic waren elkaars tegenstanders in de Europacup I-finale van 1970, maar zijn nu verenigd in hun verdriet.