Newcastle United betaalt ruim 40 miljoen euro en heeft middenvelder binnen

Zaterdag, 29 januari 2022 om 18:24 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:27

Bruno Guimarães vervolgt zijn carrière bij Newcastle United, zo bevestigt Fabrizio Romano zaterdagavond. De middenvelder komt over van Olympique Lyon en werd sinds dinsdagavond al gelinkt aan the Magpies. De transfermarktexpert meldt dat alle papieren getekend zijn en dat de Braziliaan de medische keuring reeds doorstaan heeft. Newcastle betaalt een transfersom van veertig miljoen euro plus bonussen die kunnen oplopen tot twee miljoen euro. Guimarães zet zijn handtekening onder een contract tot medio 2026.

Daags voor de bekendmaking van Romano werd er nog gesproken over een vast bedrag van 42 miljoen euro plus 8 miljoen euro aan potentiële bonussen, maar uiteindelijk blijkt Newcastle minder te betalen. Sébastien Denis Foot Mercato meldde dat de bonussen voor een groot deel afhankelijk zijn van de teamprestaties van Newcastle, dat naar verluidt alleen bonussen uitkeert als de club zich handhaaft in de Premier League. Opvallend genoeg bestempelde Lyon afgelopen woensdagavond alle geruchten rondom Guimarães nog als fake news.

De defensieve middenvelder zou aanvankelijk zijn zinnen hebben gezet op een zomerse transfer: hij geniet immers al geruime tijd belangstelling van onder meer Arsenal en Juventus. Lyon zou het voorstel uit Engeland wikken en wegen, daar Guimarães een belangrijke kracht is voor Bosz. Feit is dat hij twee jaar geleden voor de helft, twintig miljoen euro, van Athletico Paranaense uit zijn vaderland werd overgenomen. De Braziliaanse club bedong daarbij een doorverkooppercentage van twintig procent.

Het door de Saudische overname steenrijke Newcastle United heeft Guimarães met een aantrekkelijk contract over de streep getrokken. L'Équipe schreef eerder al dat hij in Noordoost-Engeland een bedrag van 440.000 euro per maand kan gaan verdienen. Dat is het dubbele van wat de middenvelder, goed voor 71 duels voor les Gones in alle competities, opstrijkt in Lyon. Voor Newcastle is Guimarães de derde versterking in deze transferperiode zijn. Verdediger Kieran Trippier werd voor vijftien miljoen euro overgenomen van Atlético Madrid en spits Chris Wood werd voor dertig miljoen euro gekocht van Burnley.