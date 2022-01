Barcelona bereikt akkoord met Aubameyang; Dembélé gaat sleutelrol spelen

Zaterdag, 29 januari 2022 om 16:21 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:33

Barcelona heeft een akkoord bereikt met Pierre-Emerick Aubameyang over een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen, zo claimt de Spaanse journalist Gerard Romero. Om de aanvaller van Arsenal daadwerkelijk te verwelkomen, moeten de Catalanen er echter wel eerst in slagen om Ousmane Dembélé van de hand te doen. De Franse aanvaller beschikt bij Barcelona over een aflopend contract en kan rekenen op belangstelling van meerdere Europese topclubs.

Voor Barcelona leek het megasalaris van Aubameyang waarschijnlijk het grootste struikelblok te vormen in een mogelijke huurdeal. De mogelijkheden van de Catalanen zijn als bekend gelimiteerd door de salarislimiet die door LaLiga is opgelegd. Barça moest al de nodige kunstgrepen uithalen om Ferran Torres en Dani Alves in te kunnen schrijven en kan waarschijnlijk slechts een deel van het salaris van Aubameyang bekostigen. Volgens Romero is Barça er echter in geslaagd om tot een akkoord met de aanvaller te komen. Al is het nog wel de vraag of ook Arsenal tevreden is met het deel van zijn salaris dat door de Catalaanse club tijdens de eventuele uitleenbeurt wordt overgenomen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het tweede struikelblok is voorlopig Dembélé. De 24-jarige aanvaller wordt vanwege zijn aflopende contract richting de uitgang geduwd in het Camp Nou en moet ruimte creëren voor nóg een versterking naast Adama Traoré. Met een vertrek in januari van Dembélé zou Barcelona een flinke salarispost kwijtraken en op zoek kunnen gaan naar een nieuwe aanvaller. Slagen de Catalanen er niet in om Dembélé van de hand te doen, dan zal de komst van Aubameyang ook niet doorgaan.

Aubameyang werd op 6 december bij Arsenal opnieuw disciplinair gestraft door Mikel Arteta en zat sindsdien niet meer bij de wedstrijdselectie van the Gunners. De aanvaller, die met een salaris van meer dan twintig miljoen euro de bestbetaalde speler van de club is, mag dan ook uitkijken naar een nieuwe werkgever. Al-Hilal en Al-Nassr waren serieus in de markt en wilden Aubameyang huren met een optie tot koop, maar de 72-voudig international is vastberaden om zich nog één keer op het allerhoogste niveau te bewijzen. De Saudi-Arabische voorstellen werden dan ook van tafel geveegd.