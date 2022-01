‘Zoektocht Arsenal naar nieuwe spits kan leiden tot Londense biedingsoorlog'

Zaterdag, 29 januari 2022 om 15:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:29

Arsenal wil voor het sluiten van de transfermarkt nog een poging wagen om Jonathan David in te lijven, zo weet ESPN. Chelsea en Tottenham Hotspur houden de situatie omtrent de 22-jarige aanvaller van Lille OSC echter ook in de gaten. De twee clubs zouden liever wachten en pas een bod in de zomer uitbrengen, maar volgens ESPN kan een poging van Arsenal weleens een biedingsoorlog veroorzaken

Arsenal is deze maand naarstig op zoek naar een nieuwe centrumspits om de selectie te versterken. Mikel Arteta kan momenteel alleen nog een beroep doen op Alexandre Lacazette en Eddie Nketiah, nadat Pierre-Emerick Aubameyang op 6 december disciplinair gestraft werd door de Spaanse oefenmeester. De Gabonese aanvaller zat sindsdien niet meer bij de wedstrijdselectie van the Gunners. Aubameyang, die met een salaris van meer dan twintig miljoen euro de bestbetaalde speler van de club is, mag dan ook uitkijken naar een nieuwe werkgever.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De huidige nummer zes van de Premier League toonde de afgelopen weken concrete interesse voor Dusan Vlahovic, maar moest vrijdag toezien hoe de veertienvoudig international van Servië zijn voorkeur gaf aan een overstap naar Juventus. Arsenal is nu op zoek naar een alternatief en heeft volgens ESPN zijn oog laten vallen op David. De club hoopt de aanvaller van Lille in de laatste dagen voor het sluiten van de transfermarkt te verleiden met een overstap naar het Emirates Stadium.

David was dit seizoen in de Ligue 1 in 18 optredens tot nog toe goed voor 12 treffers, terwijl hij ook een indrukwekkend rendement noteert in het shirt van Canada met 19 doelpunten in 25 interlands. Arsenal zou echter stevige concurrentie ondervinden, want ook Chelsea en Tottenham Hotspur houden de aanvaller nauwlettend in de gaten. Het wordt echter niet eenvoudig om in de komende dagen een deal met Lille te sluiten, daar de Franse club weinig tijd heeft om een geschikte vervanger te vinden.