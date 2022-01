Juventus wil na Vlahovic volgende slag op transfermarkt slaan

Zaterdag, 29 januari 2022 om 13:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:06

Juventus heeft een bod van zeven miljoen euro op Denis Zakaria uitgebracht, zo weet Sky Italia. De 25-jarige middenvelder van Borussia Mönchengladbach is al persoonlijk akkoord met la Vecchia Signora en zit momenteel in de wachtkamer. Om de komst van Zakaria rond te krijgen zal Juventus in de laatste dagen van de winterse transferwindow echter nog wel een speler moeten verkopen.

Juventus heeft met de komst van Dusan Vlahovic een grote slag op de transfermarkt geslagen, maar hoopt deze transferwindow in de persoon van Zakaria ook nog een nieuwe middenvelder te verwelkomen. De Zwitsers international, die over een aflopend contract beschikt, zou Mönchengladbach nog in januari kunnen verlaten. Juventus zag Zakaria als een interessante optie om de selectie komende zomer te versterken, maar hoopt de concurrentie voor te zijn door hem deze winter al in te lijven.

Mönchengladbach beleeft vooralsnog een teleurstellend seizoen in de Bundesliga en staat momenteel op een magere twaalfde plaats. Mochten de Duitsers het bod van zeven miljoen euro accepteren, dan voorkomen ze in ieder geval dat Zakaria komende zomer gratis de deur uitloopt. Het is echter nog geen uitgemaakte zaak dat de middenvelder in de komende dagen naar Turijn verhuist. Juventus zal eerst zelf nog een speler moeten verkopen. Tottenham Hotspur heeft nog altijd interesse in Dejan Kulusevski, terwijl Aston Villa zijn pijlen heeft gericht op Rodrigo Bentancur, waardoor zij de twee meest waarschijnlijke kandidaten zijn om te vertrekken.

Fabrizio Romano meldde eerder deze week dat Zakaria ook kon rekenen op interesse van Bayern München, Borussia Dortmund en Manchester United, terwijl een overstap naar Liverpool door de transfermarktexpert uitgesloten werd. De middenvelder kwam dit seizoen in de Bundesliga tot nog toe tot zestien optredens en was hierin goed voor twee treffers en één assist.