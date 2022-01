Strijd om Van de Beek barst los: Crystal Palace krijgt plotseling concurrentie

Zaterdag, 29 januari 2022 om 12:38 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:48

Everton heeft zich gemeld in de strijd om de handtekening van Donny van de Beek, zo meldt Fabrizio Romano. The Toffees staan op het punt om Frank Lampard te contracteren als nieuwe manager en volgens Romano wil hij de middenvelder van Manchester United graag als versterking verwelkomen. Crystal Palace hoopt Van de Beek echter ook op huurbasis over te nemen van Manchester United en zal opnieuw aandringen om de deal snel rond te krijgen.

Waar Van de Beek hard op weg leek naar the Eagles, heeft Everton zich nu ook in de strijd gemengd om de middenvelder op huurbasis over te nemen. Valencia is daarentegen definitief afgehaakt. De huidige nummer tien van LaLiga zou zich momenteel focussen op andere potentiële transferdoelwitten. Everton was afgelopen zomer al dicht bij een huurovereenkomst voor Van de Beek, maar die transfer ging destijds op het laatste moment niet door. Met de aanstelling van Lampard hoopt Everton nu alsnog beet te hebben. Van de Beek is dringend op zoek naar speeltijd, hetgeen er voor de middenvelder op Old Trafford totaal niet in zit. Dit seizoen kwam hij onder Ole Gunnar Solskjaer en Rangnick nog niet verder dan 380 speelminuten.

Romano meldde woensdag al dat Van de Beek is dicht bij een tijdelijke overstap naar Crystal Palace was. De Premier League-club informeerde net als Valencia bij Manchester United naar de mogelijkheid om de 24-jarige middenvelder te huren. Ralf Rangnick wilde daar het liefst niet aan meewerken, maar Crystal Palace-manager Patrick Vieira 'blijft pushen', zo wist de transfermarkexpert. Sinds woensdag wordt gesproken over de huurvoorwaarden: United wil dat het volledige salaris wordt overgenomen.

Manchester United zal in ieder geval niet meewerken aan een optie tot koop in een huurcontract. De club wil zich ervan verzekeren in het seizoen 2022/23 over Van de Beek te kunnen beschikken. De middenvelder lijkt zich nu op te mogen maken voor een uitleenbeurt aan Crystal Palace of Everton. Vorige week meldde The Telegraph dat Van de Beek een aanbieding van Newcastle United heeft afgewezen, omdat hij geen trek heeft in degradatievoetbal.