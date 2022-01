Warner Hahn en Go Ahead door ‘verschil van inzicht’ per direct uit elkaar

Zaterdag, 29 januari 2022 om 11:52 • Chris Meijer

De wegen van Go Ahead Eagles en Warner Hahn scheiden per direct. De huidige nummer dertien van de Eredivisie maakt via de officiële kanalen wereldkundig dat er vanwege ‘een verschil van inzicht’ in onderling overleg is besloten om zijn doorlopende contract te ontbinden. De 29-jarige doelman stond sinds afgelopen zomer onder contract bij Go Ahead.

“Warner Hahn kwam aan het einde van de afgelopen zomertransferperiode naar Go Ahead Eagles toe als eerste doelman”, zo schrijft de club uit Deventer op zijn website. “Go Ahead Eagles heeft hem een podium geboden en Warner heeft op zijn beurt het vertrouwen in hem op veel momenten in wedstrijden terugbetaald. De club en de keeper kregen eerder deze maand echter een verschil van inzicht, waarna in onderling overleg met elkaar is besloten dat de partijen uit elkaar gaan.”

Hahn speelde negentien wedstrijden voor Go Ahead, maar ontbrak in het duel met Heracles Almelo van vorige week. Daarin stond Andries Noppert onder de lat in het elftal van trainer Kees van Wonderen. Hahn meldde zich ziek voor de wedstrijd tegen Heracles, maar Van Wonderen zei in gesprek met de Stentor dat Noppert sowieso had gespeeld. “Wij waren niet tevreden over Warner, hij had een fase met fouten waarin hij onrustig was. Natuurlijk, een keeper wisselen is altijd lastig.”

Nu hebben Go Ahead en de zevenvoudig Surinaams international dus besloten om per direct uit elkaar te gaan. Hahn speelde eerder voor Sparta Rotterdam, Ajax, FC Dordrecht, Feyenoord, PEC Zwolle, Excelsior, sc Heerenveen en Anderlecht, alvorens hij afgelopen zomer neerstreek in Deventer. Zijn contract bij Go Ahead liep nog door tot de zomer van 2022.