Heracles ziet Burgzorg naar Bundesliga gaan en heeft vervanger al binnen

Zaterdag, 29 januari 2022 om 11:13 • Chris Meijer • Laatste update: 11:45

Heracles Almelo raakt Delano Burgzorg kwijt aan FSV Mainz 05, zo maken de Almeloërs via de officiële kanalen bekend. Het betekent dat er na twee jaar een einde komt aan de samenwerking tussen de 23-jarige vleugelaanvaller en Heracles. Burgzorg wordt door de huidige nummer tien van de Bundesliga tot het einde van het seizoen gehuurd en als de optie tot koop gelicht wordt, zet hij zijn handtekening onder een contract voor drie jaar dat hem tot de zomer van 2025 aan Mainz verbindt.

Burgzorg speelde voor De Graafschap en Spezia voor hij in januari 2020 aanvankelijk op huurbasis bij Heracles terechtkwam. Een halfjaar later werd de aanvaller definitief overgenomen van de Italiaanse club en uiteindelijk speelde Burgzorg 57 wedstrijden voor Heracles, waarin hij goed was voor 11 doelpunten en 1 assist. Zijn contract in Almelo liep nog door tot medio 2023, al had Heracles een optie om die verbintenis nog met een jaar te verlengen.

“Het is voor zowel Delano als de club een kans die we niet konden laten liggen. We zijn ons ervan bewust dat jonge spelers zich bij ons in de kijker van grotere clubs spelen. Het maakt ons trots dat we opnieuw een speler afleveren aan een grote competitie”, zegt techisch directeur Tim Gilissen namens Heracles. Burgzorg zegt zelf te hebben genoten van de twee jaar die hij bij Heracles heeft doorgebracht.

“Ik heb hier veel kunnen leren en stappen gemaakt. Ik voelde mij thuis bij Heracles en ik zal de club en de supporters zeker missen”, aldus Burgzorg, die bij Mainz ploeggenoot wordt van Jean-Paul Boëtius en Jeremiah St. Juste. “In de Bundesliga spelen was één van mijn dromen. Mainz is weer een volgende stap omhoog. Ook hier wil ik mijzelf verder ontwikkelen. Bij Mainz wil ik een nog betere speler worden, doelpunten maken en mijzelf als persoon ontwikkelen.”

“We zijn al een tijdje bezig met Delano, eigenlijk was het plan om hem komende zomer te halen. Maar we kregen de kans om hem al in januari vast te leggen en hebben die kans gepakt”, stelt Martin Schmidt, technisch directeur van Mainz. Trainer Bo Svensson noemt Burgzorg een ‘snelle aanvaller, die goed in de één-tegen-één-situaties is’. “Hij is nog jong, dus kan zich nog behoorlijk ontwikkelen.”

Heracles heeft vervanger van Burgzorg met Emil Hansson al binnen

Heracles heeft ook al direct een vervanger voor Burgzorg binnengehaald. Emil Hansson wordt van Fortuna Sittard overgenomen en zet in Almelo zijn handtekening onder een contract tot medio 2024, met een optie voor nog een seizoen. "Emil Hansson is een behendige vleugelaanvaller met een goed rechterbeen. We kennen hem al meerdere jaren. Hij is bekend met de Nederlandse competitie en denken dat hij daarom weinig aanpassingstijd nodig heeft. Met het binnenhalen van Emil hebben we snel kunnen inspelen op het vertrek van Delano Burgzorg", zo licht Gilissen toe.

De voormalig speler van SK Brann, Feyenoord, RKC Waalwijk en Hannover 96 speelde in de eerste seizoenshelft dertien wedstrijden voor Fortuna. "We zijn Emil erg dankbaar voor de periode dat hij bij ons is geweest", zegt technisch manager Sjoerd Ars namens Fortuna. "Uiteindelijk is het niet het succesverhaal geworden waar iedereen op had gehoopt en daardoor was zijn perspectief op speelminuten op dit moment minimaal. Deze deal is uiteindelijk voor alle partijen het beste en hopelijk kan Emil zijn carrière met deze overstap weer een nieuwe boost geven."