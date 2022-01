FC Dordrecht haalt ex-Ajacied binnen ‘die normaal gesproken niet haalbaar was’

Zaterdag, 29 januari 2022 om 10:38 • Chris Meijer

FC Dordrecht heeft Jaymillio Pinas de kans gegeven om zijn carrière nieuw leven in te blazen. De negentienjarige spits raakte in februari van het vorige kalenderjaar geblesseerd en moest Ajax afgelopen zomer achter zich laten. Dordrecht gaat Pinas nu begeleiden in zijn revalidatie en zodra hij weer wedstrijden kan spelen, ligt er een contract voor twee jaar klaar.

Pinas speelde totaal vier jaar in de jeugdopleiding van Ajax, nadat hij op vijftienjarige leeftijd werd weggehaald bij FC Volendam. De voormalig international van Oranje Onder 16 en Onder 17 debuteerde op zijn zeventiende al in het betaald voetbal namens Jong Ajax. Vorig seizoen speelde Pinas zestien wedstrijden (één doelpunt, drie assists) in de Keuken Kampioen Divisie, tot hij in februari een blessure opliep die hem tot het einde van het seizoen aan de kant zou houden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na vorig seizoen liep zijn contract bij Ajax af. “Ik heb me nog nooit zo welkom gevoeld bij een club en ik kijk er naar uit om hier wedstrijden te gaan spelen”, zegt Pinas op de website van FC Dordrecht. Leon Vlemmings, technisch directeur aan De Krommedijk, is blij met de komst van Pinas. “Dit kan een win-win situatie worden. Wij gaan ervan uit dat we Jaymillio gedurende twee maanden volledig wedstrijdfit krijgen en we daardoor een talentvolle, snelle aanvaller kunnen binden die normaal gesproken niet haalbaar voor ons is. We anticiperen hiermee ook al op de toekomst.”