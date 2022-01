‘Real, Chelsea, United en PSG horen vraagprijs van 80 tot 100 miljoen euro’

Zaterdag, 29 januari 2022 om 08:46 • Chris Meijer • Laatste update: 08:53

AS Monaco is niet van plan om Aurélien Tchouaméni onder zachte omstandigheden te laten gaan. De 22-jarige defensieve middenvelder staat in de belangstelling van Real Madrid, Paris Saint-Germain, Chelsea en Manchester United. Monaco verlangt volgens Marca echter een transfersom van tachtig tot honderd miljoen euro voor het nog tot medio 2024 lopende contract van Tchouaméni.

Tchouaméni wordt de laatste tijd vanuit Spanje nadrukkelijk gelinkt aan Real Madrid. De Koninklijke zou de zevenvoudig Frans international als de ‘ideale kandidaat’ zien voor de opvolging van Casemiro, die overigens ‘pas’ 29 is. Tchouaméni bevindt zich al een jaar op de radar bij Real Madrid en nu zou Juni Calafat - hoofd scouting bij de Spaanse grootmacht - naar Monaco zijn afgereisd om met zijn entourage over een mogelijke transfer te praten.

Real Madrid zal echter wel behoorlijk diep in de buidel moeten tasten om Tchouaméni over te nemen van Monaco. De Monegasken troefden twee jaar geleden onder meer Chelsea en Manchester United - die nog altijd geïnteresseerd zijn - af door de defensieve middenvelder voor achttien miljoen euro weg te halen bij Girondins de Bordeaux. Na twee jaar - waarin Tchouaméni 76 wedstrijden voor Monaco speelde - lijkt een volgende stap aanstaande, daar met name Real Madrid concreet geïnteresseerd is.

In een eerder stadium werd ook PSG genoemd als gegadigde, al geniet in Parijs de transfervrije komst van Paul Pogba prioriteit boven Tchouaméni. Een jaar geleden vroeg Monaco nog zestig miljoen euro, maar de vraagprijs is inmiddels gestegen tot tachtig tot honderd miljoen euro. Monaco heeft hoe dan ook geen haast met het verkopen van de begeerde middenvelder. “Als we bij de grote clubs willen horen, moeten we hem niet verkopen”, zei Paul Mitchell, sportief directeur van Monaco, in december. “Alles is duur in Monte Carlo. Laten we zeggen dat hij net zo duur is als het Grand Casino van Monaco.”