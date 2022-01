Captain neemt met zuur gevoel afscheid van Oranje Futsal: ‘Ik ben super trots'

Door de 3-2 nederlaag tegen Servië is Oranje Futsal uitgeschakeld op het UEFA Futsal Euro 2022. Na afloop van de wedstrijd waren zowel bondscoach Max Tjaden als aanvoerder Oualid Saadouni teleurgesteld, maar ook trots. “Ik ben er super trots op dat wij zaalvoetbal op de kaart hebben gezet”, aldus Saadouni tegen Voetbalzone.

Saadouni kon aanwijzen waar het misging. “Wij konden op een gegeven moment niet meer onder de druk uitvoetballen. Ze maakten die 2-1, toen kregen ze weer geloof. Met een beetje mazzel maakten zij de andere goals en wij konden niet meer scoren. We konden het gewoon niet meer volhouden. Bij die penalty… tja. We hebben de afspraak dat een linksbenige speler de penalty moet nemen, dat zijn de jongens met het meeste gevoel. Dan moet degene die het best in de wedstrijd zit hem nemen. Hij ging er helaas niet in, dat is futsal, het kan gebeuren. Saïd (Bouzambou, die de penalty miste, red) zit in zak en as, al slepen wij hem er wel doorheen. Wij hebben de wedstrijd niet op de penalty verloren, maar al eerder.”

Tjaden vindt ook dat de onnodige tegengoals voor de uitschakeling zorgden, in plaats van de gemiste penalty. “De 2-2 en 2-3 waren van een hoog niveau. Dat wij aan het omschakelen zijn, we de bal verliezen en ze staan gewoon met zijn tweeën voor Manuel (Kuijk, de doelman, red.). Dat is een wijze les, alleen jammer dat hij op dit moment moest komen.” Tot die tegendoelpunten leek er voor Oranje geen vuiltje aan de lucht te zijn, dacht ook Tjaden. “Na de 1-0 en 2-0 voelde ik mij goed, ik zei nog tegen mezelf: Max, rustig blijven. Dan keert de wedstrijd in korte tijd om naar 2-3, maar is er ook nog niets aan de hand. We kregen de mogelijkheid om de gelijkmaker binnen te schieten, die missen we. Dan wordt het in de eindfase superspannend, dan maken mensen echt kennis met het zaalvoetbal. Wij probeerden met powerplay nog wat te forceren, maar de gelijkmaker viel pas na de buzzer.”

Saadouni gaat niet meer verder als international. “Dit was mijn laatste wedstrijd voor Oranje. Ik had het liever nog even uitgesteld, maar het is niet anders. Als je ziet tegen welke grote landen wij hebben gespeeld dit EK. Het heeft echt wat losgemaakt. Ik heb zoveel berichtjes gekregen. Ik ben er super trots op dat wij zaalvoetbal op de kaart hebben gezet en dat wij mensen kennis hebben kunnen laten maken met topzaalvoetbal.

Tjaden was het daar roerend mee eens. “Iedereen werkte zo hard voor dit toernooi. We wilden shinen met alle camera’s op ons gericht. Ik lees wel de aantallen, dat er heel veel mensen kijken. Wij wilden zaalvoetbal op de kaart zetten, ik denk dat dat gelukt is. Of er nu meer jongens en meisjes gaan zaalvoetballen of dat de uitstraling van zaalvoetbal nu veranderd is, waardoor meer partners en sponsors geïnteresseerd zijn, moet allemaal nog blijken. Mijn eigen contract loopt nog tot begin juli, daarna gaan we evalueren en zien we wel verder.”