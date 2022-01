Stanley Menzo wint eerste interland als bondscoach van Suriname

Zaterdag, 29 januari 2022 om 07:17 • Chris Meijer

Stanley Menzo heeft zijn eerste oefeninterland als bondscoach van Suriname winnend afgesloten. Natio won donderdagavond lokale tijd in het Frank Essed Stadion met 1-0 van Barbados. Jamilhio Rigters nam in de tweede helft de enige treffer van het duel voor zijn rekening.

Menzo werd begin januari aangesteld als de nieuwe bondscoach van Suriname. De oud-doelman van onder meer Ajax en PSV kwam over van Aruba - waar hij technisch manager en interim-bondscoach was - en werd de opvolger van de ontslagen Dean Gorré. Dat gebeurde in navolging van de teleurstellende uitschakeling op de Gold Cup, waar Suriname de groepsfase niet wist te overleven. Daarvoor was Gorré met Suriname ook al uitgeschakeld in de strijd om kwalificatie voor het WK in Qatar, waarbij Canada in een onderling duel veel te sterk bleek.

In zijn eerste opstelling ruimde Menzo basisplaatsen in voor onder meer Warner Hahn (Go Ahead Eagles), Ryan Donk (Kasimpasa), Myenty Abena (Slovan Bratislava), Dion Malone (NAC Breda) en Ryan Koolwijk (PEC Zwolle). Het was echter Rigters die vrijwel direct na rust het enige doelpunt van het duel voor zijn rekening nam. Koolwijk vond de vleugelaanvaller van Robinhood met een fraai passje en Rigters schoot nadat de bal iets van zijn voet sprong in de verre hoek raak.

Suriname liet in de slotfase na om verder weg te lopen bij Barbados, de nummer 162 van de FIFA-ranglijst. Tegelijkertijd gaf de ploeg van Menzo niets weg, waardoor een 1-0 overwinning over de streep werd getrokken. Voor Suriname wacht nu komende dinsdag een oefenwedstrijd tegen Guyana. De volgende officiële wedstrijden wachten in juni, wanneer Natio begint aan een nieuwe editie van de CONCACAF Nations League.

Opstelling Suriname: Hahn, Abena, Donk, Malone, Amoeferie; Koolwijk, Eduard, Rellum (Nibte), Rigters, Apai en Wijks (Jozefzoon).