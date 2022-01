Het Braziliaanse wonderkind waar alle Europese topclubs voor in de rij staan

Maandag, 31 januari 2022 om 00:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:02

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de vijftienjarige aanvaller Endrick, die gevolgd wordt door onder meer Real Madrid, Barcelona, Manchester City en Liverpool, nadat hij recent voor Palmeiras uitblonk in de Copinha.

In 2008 verscheen de vijftienjarige Santos-aanvaller Neymar op de radar van de Braziliaanse voetbalfans door zijn optredens in de Copinha, een van de meest prestigieuze jeugdtoernooien ter wereld. Het toernooi, waaraan de beste spelers onder de twintig jaar uit heel Brazilië deelnemen, is een springplank geweest voor talloze sterren uit de Seleção, waaronder Kaká, Gabriel Jesus en Vinícius Júnior. Er is sinds Neymar in 2008 nooit een speler geweest die op het prestigieuze jeugdtoernooi zoveel aandacht trok als de aanvaller van Paris Saint-Germain. Dat was het geval totdat Endrick zich eerder deze maand liet gelden op de Copinha.

In de loop van januari werd het Braziliaanse voetbal betoverd door Endrick, die door de supporters werd verkozen tot Speler van het Toernooi nadat hij Palmeiras hoogstpersoonlijk de titel had bezorgd. Ondanks het feit dat hij veel jonger is dan zijn ploeggenoten en tegenstanders, was de vijftienjarige aanvaller goed voor zes doelpunten in zeven wedstrijden, waaronder een prachtige solo tegen Real Ariquemes (0-3) in de groepsfase, een schitterende omhaal vanaf twintig meter in de kwartfinale tegen Oeste (5-2) en de openingstreffer in de met 4-0 gewonnen finale tegen Santos.

Hoewel hij al enige tijd een bekende naam is bij de fans van Palmeiras, wordt er inmiddels in heel Brazilië over Endrick gesproken en naar verluidt staan Europese topclubs momenteel in de rij om het wonderkind te contracteren. Hij trok voor het eerst de aandacht van profclubs toen hij speelde voor de stichting Gol de Letra, een liefdadigheidsinstelling die onderwijs en voetbal combineert voor kinderen uit financieel achtergestelde gezinnen.

São Paulo toonde als eerste interesse in Endrick, maar na een proefperiode van twee jaar kon de club niet voldoen aan de financiële eisen van zijn familie om hem op tienjarige leeftijd te contracteren. Ook Santos was gecharmeerd van het tienertalent, maar wilde geen bod uitbrengen, waardoor Palmeiras de kans kreeg om hem op te pikken door hem en zijn familie een woning aan te bieden in de buurt van hun jeugdcomplex. Daarnaast kreeg zijn vader bij de club de kans om een functie als veldtrainer uit te oefenen. “Palmeiras opende zijn deuren voor ons, dus we moeten de club bedanken”, herinnerde Endrick zich in een interview met Globo Esporte. “Ze hebben me alles gegeven, hun inspanningen zijn belangrijk voor mij geweest.”

Dankzij zijn indrukwekkende dribbelkwaliteiten en belachelijke statistieken - hij heeft meer dan 170 keer gescoord in zijn vijf jaar bij Palmeiras - kreeg Endrick al snel een bepaalde reputatie op het trainingsveld. Zelfs voormalig spelers van Palmeiras wilden hem graag ontmoeten. Een van hen was Gabriel Jesus, het laatste jeugdproduct van de club die de stap naar een Europese grootmacht wist te maken. “Hij vertelde me om mijn doelpunten te blijven maken, met beide benen op de grond te blijven staan, nederigheid te tonen en vooruitgang te blijven boeken”, vertelde Endrick aan Palmeiras TV over zijn ontmoeting met Gabriel Jesus in 2019.

Niet alleen is de doelpuntenproductie van Endrick bijna ongeëvenaard, wat het nog opmerkelijker maakt is dat hij dit consequent heeft gedaan tegen tegenstanders die veel ouder zijn. De tiener debuteerde voor Palmeiras Onder 17 op veertienjarige leeftijd, voordat hij een jaar later de stap maakte naar de Onder 20. In 2021 schreef hij geschiedenis door de eerste speler te worden die in hetzelfde seizoen zowel met de Onder 15, Onder 17 en Onder 20 van Palmeiras de zogenoemde staatsfinales in São Paulo speelde. De Copinha die Endrick eerder deze maand won, was al zijn elfde prijs in het shirt van Palmeiras.

“Hij is iemand om rekening mee te houden”, vertelde João Paulo Sampaio, de coördinator van de jeugdopleiding van Palmeiras, onlangs aan UOL. “Hij brengt ons altijd iets, er is geen manier om hem tegen te houden.” Iemand tegen wie Endrick enorm opkijkt is Cristiano Ronaldo. Het toptalent wordt geïnspireerd door zijn wil om te winnen en het vermogen om het hele elftal te dragen. “Een doelpunt maken is iets sensationeels, het is uniek. Cristiano Ronaldo is mijn idool, en hij is beslissend voor het doel. Ik moet zijn voorbeeld volgen”, legde Endrick uit. “Voor de wedstrijden beeld ik me Ronaldo (Luis Nazario de Lima, red.) en Cristiano Ronaldo in. Ik probeer hun voorbeeld te volgen. Als de wedstrijd erg stroef verloopt en het bijvoorbeeld 1-1 staat, vraag ik mijn ploeggenoten om de bal naar mij te spelen, want ik heb die drang om doelpunten te maken. Ik wil altijd meer.”

Endrick lijkt pas tevreden te zijn als hij doelpunten maakt op het hoogste podium, maar wat zal de toekomst hem brengen? Hij heeft al meegetraind met het eerste elftal van Palmeiras, en er gaan stemmen op dat trainer Abel Ferreira hem op moet nemen in de selectie voor het WK voor clubs, dat begin februari plaatsvindt in de Verenigde Arabische Emiraten. “Hij is vijftien jaar oud, hij is een kind”, zei Ferreira, toen hem naar Endrick werd gevraagd. “Ik houd dit soort spelers in de gaten en geef ze de tijd. We moeten niks overhaasten, maar ook geen angst tonen. Vroeg of laat zal hij in het eerste elftal spelen, maar op vijftienjarige leeftijd zijn kaartjes voor Disneyland voor hem en zijn familie het beste wat de club zou kunnen geven.”

De verwachting is nog steeds dat Endrick in 2022 een plaats in het eerste elftal zal veroveren, zeker als hij in juli op zestienjarige leeftijd zijn eerste profcontract kan tekenen. Vroeg of laat zal er echter een deal worden gesloten en vertrekt het tienertalent naar een van de Europese topclubs. Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Liverpool en Manchester City hebben allemaal belangstelling getoond voor Endrick, en volgens sommige bronnen zou hij al 45 miljoen euro moeten kosten. “Ik ga niet liegen, maar ik lig 's nachts in bed weleens te denken”, zei Endrick toen hem gevraagd werd naar zijn toekomst. “Maar dan gaat dat voorbij en denk ik aan het heden. Ik probeer niet aan de toekomst te denken. Als ik me focus op het heden, zal de toekomst sneller komen.”