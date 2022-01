Olympique Lyon is akkoord met Tottenham Hotspur over opvolger Guimarães

Vrijdag, 28 januari 2022 om 23:41 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:45

Olympique Lyon ziet in Giovani Lo Celso een geschikte opvolger van Bruno Guimarães. De werkgever van Peter Bosz dreigt Guimarães kwijt te raken aan Newcastle United en heeft volgens L'Équipe overeenstemming bereikt met Tottenham Hotspur over het huren van Lo Celso. Als de middenvelder zelf ook akkoord gaat, wordt hij de rest van het seizoen gestald in Frankrijk. In de huurdeal is geen optie tot koop opgenomen. Journalist Fabrizio Romano houdt een slag om de arm en geeft aan dat Villarreal zich ook graag op huurbasis versterkt met Lo Celso.

Lo Celso speelde dit seizoen, mede door blessures aan zijn knie en scheenbeen, slechts negen wedstrijden in de Premier League. Daarvan betrof het zeven keer een invalbeurt. Lo Celso maakte ook minuten in de EFL Cup, FA Cup en Conference League; hij kwam bijvoorbeeld in beide ontmoetingen met Vitesse in actie in Europees verband. Toch is Tottenham bereid om mee te werken aan zijn vertrek. Het is financieel aantrekkelijk om Lo Celso te laten gaan, want Lyon is bereid om de helft van zijn salaris te betalen. Zodoende gaan beide clubs ongeveer een half miljoen euro per maand betalen aan Lo Celso. Bovendien wordt vermoedelijk een huursom betaald.

Lyon heeft behoefte aan een opvolger voor Guimarães, die voor een vast bedrag van 42 miljoen euro plus 8 miljoen euro aan potentiële bonussen op weg is naar Newcastle. Die bonussen kunnen alleen volledig worden verzilverd als Newcastle zich handhaaft in de Premier League. Als the Magpies dit seizoen degraderen, zullen de bonussen niet uitkomen boven de vier miljoen euro. Als Newcastle zich handhaaft, kan de komende vier jaar per seizoen steeds een miljoen euro aan bonussen worden verzilverd, indien Newcastle steeds in de Premier League blijft. Die claim wordt in ieder geval gedaan door journalist Sébastien Denis van Foot Mercato.

Het woord is nu aan Lo Celso, die een contract tot medio 2025 heeft in Londen. Als hij vertrekt, is hij vermoedelijk niet de enige speler van Tottenham die deze maand nog een andere club vindt. The Spurs zijn met Valencia in gesprek over het verhuren van Bryan Gil; Valencia wil zijn volledige salaris betalen tot het eind van het seizoen. Tottenham werkt volgens journalist Romano bovendien aan uitgaande transfers voor Tanguy Ndombele of Dele Alli, om daarmee de komst van een nieuwe middenvelder te kunnen bekostigen. Die nieuwe middenvelder luistert naar de naam Sofyan Amrabat. Tottenham wil de voormalig middenvelder van FC Utrecht en Feyenoord voor de rest van het seizoen van Fiorentina huren, met een optie tot koop voor zestien miljoen euro. Ook Amrabat zelf heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar Londen.