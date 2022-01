Frank Lampard keert als trainer terug in de Premier League

Vrijdag, 28 januari 2022 om 22:59 • Dominic Mostert

Frank Lampard wordt de nieuwe trainer van Everton. Volgens journalist Fabrizio Romano is er sprake van een 'volledige overeenkomst' tussen de betrokken partijen en kan Lampard per direct aan de slag. Daardoor gaat hij aan zijn eerste trainersklus beginnen sinds zijn ontslag als trainer van Chelsea in januari 2021. Lampard is de permanente opvolger van de eerder deze maand ontslagen Rafael Benítez.

Everton zette Benítez op zondag 16 januari op straat en wordt sindsdien geleid door interim-trainer Duncan Ferguson. De huidige nummer zestien van de Premier League wilde snel een opvolger presenteren en zocht toenadering tot Wayne Rooney. De voormalig aanvaller heeft een rijk verleden als speler bij Everton, maar is momenteel werkzaam bij Derby County en wilde niet midden in het seizoen vertrekken. "Ik weet zeker dat ik ooit trainer in de Premier League zal worden. Het zou geweldig zijn om mijn rentree in de Premier League te maken als trainer van Everton, maar ik heb nu een baan bij Derby County", zei Rooney vrijdag op de wekelijkse persconferentie.

Zodoende werd Everton gedwongen om verder te kijken. De clubloze Vítor Pereira gold ook als serieuze kandidaat. Hij voerde gesprekken met eigenaar Farhad Moshiri van Everton, maar leek niet op een warm welkom van de supporters te kunnen rekenen. Bij Goodison Park werd in graffiti de tekst 'Pereira out, Lampard in' geschreven. "Dit is de eerste keer in mijn loopbaan dat ik zoiets meemaak", zei de oud-trainer van onder meer FC Porto en Fenerbahçe daar deze week zelf over tegenover Sky Sports. "Mijn cv spreekt voor zich, al denk ik niet dat deze kritiek op mij persoonlijk is gericht. Het komt doordat de club zich niet in een goede positie bevindt."

Everton heeft het inderdaad zwaar: the Toffees staan met negentien punten uit twintig wedstrijden op de zestiende plaats in de Premier League. Slechts een van de laatste veertien competitiewedstrijden werd gewonnen. Aan Lampard is de taak om de club uit het slop te trekken. De voormalig middenvelder was in het seizoen 2018/19 trainer van Derby County en bereikte de finale van de play-offs om promotie naar de Premier League. Daarin was Aston Villa te sterk. Lampard ging vervolgens aan de slag bij Chelsea en gidste de club in zijn eerste seizoen naar de vierde plek en de finale van de FA Cup. Hij werd in het daaropvolgende seizoen ontslagen toen the Blues op de negende plaats stonden in Engeland.