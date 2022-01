‘Liverpool kan reddende engel spelen bij vertrek Crysencio Summerville’

Crysencio Summerville geniet serieuze interesse van Hamburger SV, zo melden BILD en Fabrizio Romano vrijdag. De club uit de 2. Bundesliga wil de 21-jarige buitenspeler van Leeds United naar verluidt voor de rest van het seizoen op huurbasis overnemen. Summerville lijkt zelf ook wel oren te hebben naar de tijdelijke overstap, maar trainer Marcelo Bielsa wil er volgens BILD een stokje voor steken. Leeds kampt dit seizoen met veelvuldig blessureleed en zou eerst een vervanger willen binnenhalen, waarvoor de club rondkijkt bij Liverpool.

Summerville maakte in september 2020 de overstap naar Leeds United, nadat de rechtsbuiten zijn contract niet wilde verlengen bij Feyenoord. In zijn eerste seizoen in Engeland kwam Summerville uitsluitend in actie voor de Onder 23 van Leeds. Afgelopen september was het dan eindelijk tijd voor zijn debuut in de Premier League: Summerville mocht 23 minuten meedoen in het uitduel met Newcastle United (1-1). Voorlopig staat de teller op vijf duels in de hoogste Engelse competitie, waarvan allen als invaller.

Hamburg are among clubs interested in signing Leeds winger Crysencio Summerville. Negotiation on, Leeds will make a decision soon. ?????? #LUFC Leeds need to find a replacement to let Summerville leave in January - with Liverpool’s Minamino in the list [once Luís Diaz joins Reds]. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2022

Uitzicht op veel speeltijd lijkt er niet te zijn voor Summerville; toch wil Bielsa zijn pupil niet kwijt. De Italiaanse oefenmeester moest dit seizoen al meermaals improviseren in zijn basiself vanwege de grootschalige blessureproblemen. Romano ziet daarentegen toch een uitweg voor Summerville. De doorgaans betrouwbare transfermarktexpert weet te melden dat Leeds wel degelijk openstaat voor een vertrek, mits het een vervanger weet te vinden. Takumi Minamino, die bij Liverpool niet verzekerd is van een basisplek, zou daarbij hoog op het lijstje staan.

Mocht Summerville naar HSV vertrekken, zou de tweevoudig international van Oranje Onder 23 zich bij een fraai rijtje Nederlanders scharen. Onder meer Rafael van der Vaart en Ruud van Nistelrooij kwamen in het verleden uit voor de club; met name eerstgenoemde groeide uit tot een heus clubicoon. Ludovit Reis komt sinds afgelopen zomer uit voor die Rothosen, die momenteel op een vijfde plek staan op het tweede niveau in Duitsland.