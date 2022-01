Georgina vertelt in detail over relatie met ‘verslaafde’ Cristiano Ronaldo

Vrijdag, 28 januari 2022

De Netflix-serie Soy Georgina is donderdag in première gegaan. In de realityshow van Georgina Rodríguez wordt de kijker meegenomen in het leven van het model en haar vriend: Cristiano Ronaldo. De zesdelige serie is dus gelanceerd op 27 januari, de dag dat Gio 28 verjaardagskaarsen uitblies. De promotie van de lancering werd groots aangepakt: geprojecteerd op de Burj Khalifa in Dubai pronkten enkele beelden als startschot van de Spaanstalige show. Naast haar liefde voor mode, glamour, reizen en luxe vertelt Georgina in detail over haar relatie met Ronaldo en de wijze waarop de ontmoeting met de Portugese superster haar leven compleet veranderde. Hoewel fans reikhalzend hebben uitgekeken naar de release, heeft de serie, en met name de aankondiging ervan, Georgina ook veel kritiek opgeleverd.

Ontmoeting met Ronaldo

“Het was op een zomerse donderdag in 2016”, trapt Georgina haar serie op typerende wijze af om in detail de ontmoeting met Ronaldo te onthullen. “Ik werkte bij Gucci (in Madrid, red.). Ik moest om 17.00 uur de deur uit en een collega belde me met de vraag of ik nog een half uur kon blijven om een ??klant te helpen. Toen ik de winkel verliet, stuitte ik op een knappe man van bijna twee meter lang, vergezeld door een kind en een vriendengroep. Extreem knap. De jongen begroette me heel beleefd en lachte. Ik voelde kriebels in mijn buik. Ik dacht: wat is er met me aan de hand? Ik wilde niet eens naar Cristiano kijken, want ik schaamde me kapot." Ook Ronaldo herinnert zich het moment: "Het was een plotselinge klik en ze bleef hangen in mijn hoofd, echt waar.”

“Vanaf dat moment kwam hij me vaker bij Gucci bezoeken en op een dag schreef hij me dat hij een evenement had”, vervolgt Georgina. “Hij vroeg me of ik erbij wilde zijn. Ik heb de hele dag nagedacht over wat ik zou dragen, hoe ik mijn haar zou doen, etcetera. Toen ik aankwam, zag hij er extreem goed uit. Ik weet nog precies wat we droegen. We proosten met een glas champagne, maar even later moest ik het evenement verlaten voor een bedrijfsdiner. Ik had er geen zin in, maar ik móést gaan. Maar het was goed voor ons, want daardoor werd het verlangen naar elkaar nog groter”, zegt Georgina.

Ondanks de ‘chemie’ tussen het duo zag het er twee maanden lang naar uit dat een relatie er niet in zou zitten. “Hij had veel wedstrijden, mijn vader kwam te overlijden en ik was afwezig en verdrietig. Toen trof ik hem plotseling weer op een ander evenement, waar hij was met zijn vrienden en zijn broer. Daar zei hij tegen mij: 'Gio, wil je samen wat gaan eten, want het wordt nu wel eens tijd.’ Ik was erg opgelaten en onderweg naar het restaurant botsten onze handen tegen elkaar. Ik had het gevoel dat die handen bij me hoorden. Toen onze handen elkaar wederom raakten, pakten we elkaar vast... Het waren vertrouwde handen, perfect passend. We gingen eten, en later ging ik naar huis met een bonkend hart... boem boem.” Ronaldo: "Toen we elkaars handen vastpakten was dat een uniek moment... Ze was een super interessant, volwassen meisje en ik begon ‘verslaafd’ aan haar te raken.”

De vonk sloeg definitief over toen Georgina onaangekondigd een wedstrijd van Ronaldo bezocht bij Real Madrid. “Ik verlangde ernaar hem te zien en bij hem te zijn, maar ik wilde hem niet appen. Hij schreef me na de wedstrijd en vroeg wat ik aan het doen was. Ik vertelde hem dat ik thuis zat en dat ik ging slapen. Hij zei tegen mij: ‘Wil je eten?’ En ik zei: ‘Oké.’ Ik had al gegeten, maar goed. Ik ging blij weg met mijn rugzakje en hij kwam me thuis ophalen. We arriveerden bij hem en hij had het eten al klaargemaakt. Ik heb gegeten als een koningin. Nadien spraken we steeds vaker af en kwam hij me van werk ophalen in een Bugatti, tot grote verbazing van mijn collega’s.”

Impact voetbal op het gezinsleven

In Soy Georgina wordt ook de impact van het gedisciplineerde leven van Ronaldo op het gezin in beeld gebracht. Op vakantie gaan met het gezin zit er normaal gesproken niet meer dan tien dagen per jaar in, verloren wedstrijden hebben veel invloed op de gemoedstoestand van de familie en ook Ronaldo’s transfer van naar Juventus naar Manchester United zorgt voor de nodige veranderingen. Op het EK 2020 werd Portugal uitgeschakeld door België in de achtste finale (1-0) na een voltreffer van Thorgan Hazard. Cristiano Ronaldo Júnior, de oudste zoon van Ronaldo die momenteel speelt in de jeugdopleiding van United, barstte op de tribune in tranen uit na de uitschakeling. De verslagenheid was groot, maar veel tijd om uit te huilen was er niet voor Cristianito.

“We moeten groot en sterk zijn voor papa”, sprak Georgina hem toe in de serie. “We moeten er voor hem zijn als hij dadelijk thuis komt en we mogen niet triest zijn. Positief blijven, zodat papa ook niet teleurgesteld hoeft te zijn.” De passie en emotie van zijn zoon ontroert Ronaldo, die een grote toekomst ziet voor zijn zoon. “Ik herken veel van hem in mezelf. Hij beleeft en voelt het voetbal echt zoals ik dat doe. Dat maakt me ontzettend trots. Ik zou het geweldig vinden als hij prof wordt. Hij heeft de kwaliteiten absoluut en ik wil niet dat hij ze onbenut laat. Cristianito barst van het talent.”

Ook over zijn partner, met wie hij diverse bedrijven en hotels runt, spreekt Ronaldo fraaie woorden. “Gio is niet alleen een uitstekend moeder. Ze heeft veel meer kwaliteiten die anderen niet kennen. Ze helpt me enorm op verschillende vlakken. Ze is een hardwerkende meid met veel eigen ideeën. Ook voor mijn bedrijven en hotels. Zij heeft er feeling voor en ik neem haar mening zeer serieus”, aldus de Portugees, die zich eveneens uitspreekt over de nabije toekomst. “Alleen God weet waar de toekomst ligt. Ik ben er in ieder geval rustig onder. Of ik nou blijf of vertrek, alles wordt hoe dan ook een nieuwe etappe in het leven van Cristiano. In het voetbal verandert de situatie in een vingerknip, en je moet voorbereid zijn op iedere mogelijke uitdaging. Dit wordt in ieder geval een hoofdstuk waar de mensen van zullen smullen. Het voetbal, mijn doelpunten...”

De serie en kritiek

In de realityshow laat Georgina haar dagelijkse leven zien. Met name de beschikking over de boot en privéjet van Ronaldo leidt ertoe dat ze vele reizen kan maken, met én zonder de kinderen. Ze bespreekt haar roots, vriendschappen, liefde voor mode en keert terug naar de plek waar ze opgroeide. Nadat ze werd geboren in Buenos Aires, vertrok Georgina met haar Spaanse moeder naar Murcia, om vervolgens in Jaca te belanden. Vader Jorge, Argentijn, bleef achter in de geboortestad van Gio. In 2016 verhuisde Georgina naar Madrid, waar ze uiteindelijk in diverse modezaken werkte voor ze Ronaldo ontmoette. Met haar vriend heeft ze een kind, terwijl Ronaldo zelf al drie kinderen had. Momenteel is het koppel in verwachting van een tweeling.

In aanloop naar de release van de Netflix-show is er alles aan gedaan om bekendheid te genereren. De marketingcampagne leverde Georgina niet alleen positieve kritieken op. Met name een groot spandoek in een van de Madrileense hoofdstraten zorgde voor veel polémica, discussie, op social media. “Voorheen verkocht ik tassen in Serrano (een exclusieve winkelstraat in Madrid, red.), nu spaar ik ze”, valt, tot ergernis van vele Twitter-gebruikers, in koeienletters te lezen. ‘Ik vind het zielig’, ‘ik vind het erg smakeloos’ en ‘het is een belediging en minachting voor de arbeidersklasse en een duidelijk obsceen voorbeeld van sociale stratificatie’ zijn veelgelikete reacties onder een foto van het spandoek.

Afgelopen week zorgde ook The Sun voor opschudding met felle reacties van diverse familieleden van Georgina. De Engelse tabloid zou contact hebben opgenomen met de familie van de hoofdrolspeelster op zoek naar reacties op de show, maar de feedback was vooral negatief. Jesús Hernández, de oom die Georgina claimt te hebben opgevoed toen haar vader in de gevangenis zat wegens drugshandel, neemt onder meer de woorden ‘kwaadaardig’ en ‘schaamteloos’ in de mond als hij over zijn nicht spreekt. “Ik heb haar opgevoed, maar sinds Cristiano is ze me vergeten”, aldus Hernández, die bijval krijgt van de halfzus van Georgina, Patrícia. “Ik vroeg haar om een gesigneerd shirt van Ronaldo voor mijn jarige zoon, maar ik mocht haar niet storen want ze was op vakantie.”