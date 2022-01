Directeur Gladbach vertrekt in tranen: ‘Ik ben op, ik ben moe, ik wil weg’

Vrijdag, 28 januari 2022 om 21:37 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:32

Max Eberl heeft vrijdag in een speciaal ingelaste persconferentie zijn vertrek aangekondigd bij Borussia Mönchengladbach. De 48-jarige technisch directeur van die Fohlen is naar eigen zeggen 'op' en wil niets meer van doen hebben met de voetbalwereld. Eberl, die tijdens het doen van zijn mededeling overmand werd door tranen, neemt daarmee na 23 jaar afscheid van 'zijn' Borussia Mönchengladbach. Sinds 1999 was hij eerst actief als speler en daarna als bestuurder bij de club.

De geruchten over een vertrek van Eberl begonnen eerder deze week. Borussia Mönchengladbach staat momenteel op een tegenvallende twaalfde plaats in de Bundesliga, slechts drie punten los van de degradatiestreep. Trainer Adi Hütter en Eberl kwamen door de sportieve crisis flink onder vuur te liggen bij de eigen achterban. Daarom vertrok teammanager Sabrina Schaller twee weken eerder ook al bij de club, wat een exit van Eberl een stuk aannemelijker maakte.

Keine Kraft mehr für den Job: Max #Eberl hat unter Tränen seinen Rücktritt als Sportdirektor bei @Borussia Mönchengladbach erklärt. pic.twitter.com/8fQkKDNlmI — WDR aktuell (@WDRaktuell) January 28, 2022

Gladbach zelf wilde Eberl voor de club behouden, maar dat kon hij niet, zei hij geëmotioneerd. "Ik heb geen kracht meer om deze job te doen. Ik ben op, ik ben moe... ik moet letten op mijn eigen gezondheid. Ik wil gewoon weg, ik wil niets meer te maken hebben met voetbal. Ik wil de wereld zien, ik wil lol hebben, ik wil Max Eberl zijn." De Duitser neemt met zijn keuze zichzelf in bescherming, zo stelt hij. "Er bestaat geen 99 procent bij mij. Ik wil alleen de volle 100 procent geven."

Eberl sloot zijn profcarrière in 2005 af bij Borussia Mönchengladbach, voordat hij aan het hoofd kwam te staan van de jeugd- en amateurtak van de club. In 2008 nam hij de functie van technisch directeur op zich. Eberl maakte van Mönchengladbach een serieuze kandidaat voor Europees voetbal, terwijl de club ten tijde van zijn entree nog steevast in het rechterrijtje van de Bundesliga eindigde. Gladbach kwalificeerde zich onder zijn vleugels zesmaal voor Europees voetbal, waarvan drie keer voor de Champions League. Ieder van de afgelopen tien seizoenen eindigde Gladbach in het linkerrijtje.