Premier League-spits baart opzien en scheldt eigen club uit tijdens feestje

Vrijdag, 28 januari 2022 om 21:10 • Dominic Mostert

Brentford wil momenteel niet reageren op een video waarop Ivan Toney te zien is. De spits heeft iets uit te leggen nadat op sociale media een video verscheen waarop hij, samen met een andere vrouw, 'fuck Brentford' zegt. De video lijkt te zijn gemaakt tijdens een feestje. Het is onduidelijk waarom Toney zijn eigen club uitschold: de video duurt slechts enkele seconden en bevat nauwelijks context.

In ieder geval heeft Toney wat uit te leggen, wanneer hij zijn gezicht weer laat zien bij Brentford. Volgens journalist Jay Harris van The Athletic is de club 'op de hoogte' van de video, maar wil men verder niet reageren. De 25-jarige Toney was dit seizoen goed voor 6 doelpunten en 2 assists in 21 wedstrijden voor Brentford in de Premier League. Hij is een vaste basisklant onder trainer Thomas Frank, maar de vraag is of Toney na zijn uitspraak tot de selectie zal behoren voor de eerstvolgende wedstrijd.

Volgende week zaterdag speelt Brentford tegen Everton in de vierde ronde van de FA Cup. The Bees kunnen Toney in ieder geval goed gebruiken op het veld, want de aanvaller is momenteel in in vorm. Hij was in de laatste twee competitiewedstrijden van Brentford trefzeker. Zowel tegen Manchester United (1-3 nederlaag) als tegen Wolverhampton Wanderers (1-2 nederlaag) leverde zijn doelpunt echter geen positief resultaat op.