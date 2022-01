Ajax versterkt zich voor anderhalf jaar met Patrickson Delgado

Vrijdag, 28 januari 2022 om 20:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:52

Ajax heeft overeenstemming bereikt met het Ecuadoraanse Independiente del Valle en gaat Patrickson Delgado huren, zo maakt de club bekend. De achttienjarige middenvelder wordt voor de duur van anderhalf seizoen overgenomen. In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen. De overeenkomst is onder voorbehoud van enkele formaliteiten. Patrickson Luiggy Delgado Villa, die onder de naam Delgado voetbalt, sluit na zijn overgang aan bij de selectie van Jong Ajax.

Delgado, geboren op 17 oktober 2003, heeft zijn profdebuut voor Independiente del Valle nog niet gemaakt. Hij behoorde zelfs nog nooit tot de selectie voor een officiële wedstrijd. De jonge Ecuadoraan heeft wel ervaring als jeugdinternational voor zijn land. Hij is de eerste versterking voor Jong Ajax in de lopende transferperiode, al zal moeten blijken of Delgado meteen inzetbaar is. Omdat hij voor anderhalf jaar wordt gehuurd, heeft Ajax in ieder geval ruimschoots de tijd om Delgado klaar te stomen voor zijn debuut in Nederland. Over de hoogte van de optie tot koop is niets bekend.