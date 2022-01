FC Utrecht dwarsboomt contractverlenging Taylor Booth bij Bayern München

Vrijdag, 28 januari 2022 om 20:22 • Dominic Mostert

FC Utrecht gaat zich na dit seizoen versterken met Taylor Booth, zo meldt De Telegraaf vrijdagavond. De Amerikaanse rechtsback annex middenvelder komt in de zomer over van Bayern München. Omdat zijn contract in Duitsland afloopt, hoeft Utrecht geen transfersom te betalen. Volgens de krant kon Booth een nieuwe verbintenis ondertekenen bij Bayern, maar geeft hij de voorkeur aan een overstap naar de Eredivisie met het oog op zijn ontwikkeling.

Booth, twintig jaar, maakte in januari 2019 de overstap van de jeugdopleiding van Real Salt Lake naar die van Bayern. Hij debuteerde in juni 2020 namens het tweede elftal op het derde niveau van Duitsland. Sindsdien kwam Booth tot negentien wedstrijden voor de beloftenploeg. In augustus 2021 maakte hij eenmalig deel uit van de selectie van het eerste elftal voor de wedstrijd tegen Bremer SV in de eerste ronde van de DFB-Pokal. Uiteindelijk mocht Booth als invaller 22 minuten meedoen. Het is tot dusver zijn enige optreden voor het eerste elftal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met het aantrekken van Booth speelt Utrecht in op verwachte veranderingen in de selectie, meldt De Telegraaf. De krant wijst op de aflopende contracten van Simon Gustafson en Joris van Overeem, en de mogelijke interesse van andere clubs in Adam Maher en Bart Ramselaar. Utrecht richt zich vaker op transfervrije spelers en haalde op die manier spelers als Quinten Timber (Ajax), Adam Maher (AZ) en Django Warmerdam (FC Groningen) binnen.