Live meepraten op het EK Futsal: Nederland - Servië

Vrijdag, 28 januari 2022 om 19:30 • Laatste update: 19:54

Het Nederlands zaalvoetbalteam hoopt zich vrijdagavond te kwalificeren voor de kwartfinale van UEFA Futsal EURO 2022. In de Ziggo Dome neemt Oranje het vanaf 20.30 uur op tegen Servië. Bij een overwinning zijn de Nederlandse zaalvoetballers zeker van een plek in de kwartfinale. Zelfs een gelijkspel kan genoeg zijn, mits het al geplaatste Portugal wint van Oekraïne. De wedstrijd wordt bijgewoond door maximaal 1250 toeschouwers en is bovendien live te zien op NPO3.

Opstelling Nederland: Kuijk, Saadouni, Bouyouzan, El Ghannouti, Martinus

Opstelling Servië: Momcilovic, Petrov, Rajcevic, Ramic, Tomic

Huidige stand in Groep A