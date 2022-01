Utrecht lijkt miljoenen te verdienen aan speler met nul wedstrijden in A-elftal

Vrijdag, 28 januari 2022 om 18:26 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:19

Denso Kasius staat voor een overstap naar de Serie A. Volgens de doorgaans goed ingevoerde transferjournalist Gianluca Di Marzio heeft Bologna serieuze belangstelling voor de negentienjarige verdediger, die momenteel door FC Utrecht wordt verhuurd aan FC Volendam. Di Marzio spreekt van 'vergevorderde onderhandelingen' en noemt een mogelijke transfersom van 2,5 miljoen euro.

Een dergelijke transfersom zou opvallend hoog zijn, met name omdat Kasius nog geen minuut in het eerste elftal van Utrecht speelde. De rechtsback, die in de jeugdopleidingen van Sparta Rotterdam, Feyenoord, ADO Den Haag én Utrecht actief was, debuteerde in januari 2020 namens Jong Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie. Hij speelde sindsdien zeven competitiewedstrijden voor de beloftenploeg. In januari 2021 werd Kasius voor anderhalf jaar verhuurd aan Volendam, waarvoor hij inmiddels tot 35 optredens kwam in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin was Kasius goed voor 6 doelpunten en 4 assists.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van de tribune bij Jong Utrecht tot target van Leverkusen: ‘Het is snel gegaan’

Voetbalzone interviewde Denso Kasius enkele maanden geleden over zijn razendsnelle ontwikkeling. Lees artikel

Door de interesse van Bologna lijkt de verhuurperiode voortijdig ten einde te komen. Kasius gaat dan bij Utrecht de boeken in als de duurste zelfopgeleide speler die nooit uitkwam voor het eerste elftal. Bologna werkte aanvankelijk aan de komst van Calvin Ramsay, een rechtsback van Aberdeen, maar Leeds United lijkt er met zijn handtekening vandoor te gaan. Bologna wilde Ramsay huren voor een miljoen euro, met een optie tot koop van vier miljoen euro, een bedrag dat zou kunnen toenemen door bonussen en een doorverkooppercentage. Met Kasius lijkt de nummer dertien van de Serie A goedkoper uit te zijn.

Kasius werd vorig jaar door het Duitse Sky nog in verband gebracht met Bayer Leverkusen. Hij vond het mooi om te horen, vertelde de back in september in een interview met Voetbalzone. "Het is allemaal heel snel gegaan in het afgelopen halfjaar. Je moet geduldig blijven, hard werken en dan komt je kans vanzelf wel. Dan moet je zorgen dat je daar klaar voor bent. Dat heb ik gedaan", zei Kasius. Hij sprak de ambitie uit om met Volendam te promoveren naar de Eredivisie en dacht nog niet te veel aan zijn terugkeer in Utrecht. "We gaan zien hoe het gaat lopen. Ik kijk nu alleen naar dit seizoen en Utrecht komt daarna wel weer."