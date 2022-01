Josep Guardiola moet puzzelen door flinke Champions League-schorsing

Vrijdag, 28 januari 2022 om 18:00 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:04

Manchester City kan in de komende drie Champions League-wedstrijden niet beschikken over Kyle Walker. De rechtsback is door de UEFA geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart in de laatste groepswedstrijd tegen RB Leipzig (2-1 nederlaag) op 7 december. Walker is zodoende niet inzetbaar in de twee ontmoetingen met Sporting Portugal in de achtste finale, evenals in de eerste kwartfinalewedstrijd indien Manchester City doorgaat.

Walker dupeerde zijn ploeg in de laatste groepswedstrijd door op venijnige wijze na te trappen bij André Silva. Het leverde de vleugelverdediger in minuut 83, toen de eindstand al bereikt was, een directe rode kaart op van scheidsrechter Sandro Schärer. Daardoor was al bekend dat Walker de eerste achtstefinalewedstrijd zou missen, maar inmiddels is duidelijk dat daar nog twee wedstrijden bovenop komen. Op zijn vroegst is Walker weer inzetbaar in de returnwedstrijd van een eventuele kwartfinale, die op 12 of 13 april wordt gespeeld. Manchester City is niet van plan om de schorsing aan te vechten, zo meldt the Athletic.

"De rode kaart is pijnlijk, zeker met het oog op de achtste finale", zei trainer Josep Guardiola na de wedstrijd tegen Leipzig al. "Kyle is een belangrijke speler voor ons. Het is onnodig om hem op deze manier te verliezen. Ik hoop dat hij hiervan leert." Walker speelde vanwege problemen met zijn fitheid geen wedstrijd meer in het restant van december, maar maakte in de afgelopen drie officiële wedstrijden van Manchester City wel weer de negentig minuten vol. Toen hij niet inzetbaar was, werd Walker vervangen door João Cancelo, die inmiddels als linksback optreedt. Als Cancelo weer naar de rechterflank verhuist vanwege de schorsing van Walker, zou Nathan Aké of Oleksandr Zinchenko als linksback opgesteld kunnen worden.