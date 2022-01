Arne Slot grijpt moment en reageert op veelgehoorde kritiek na komst Hendrix

Vrijdag, 28 januari 2022 om 17:28 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:35

De komst van Jorrit Hendrix naar Feyenoord moet los worden gezien van het mislopen van Joey Veerman en Riechedly Bazoer, vindt trainer Arne Slot. Deze week presenteerde Feyenoord de nieuwe middenvelder, die voor anderhalf jaar wordt gehuurd van Spartak Moskou. Slot heeft de afgelopen dagen scepsis gemerkt rondom het aantrekken van Hendrix, maar grijpt een interview met Feyenoord TV aan om daarmee af te rekenen.

"Als ik een uitstapje mag maken: ik krijg weleens mee dat mensen zeggen: 'Hoe kan je nou van Veerman, naar Bazoer, naar Hendrix gaan?' Maar voor mij gaan we van Veerman, naar Bazoer, naar Wälemark", geeft Slot aan in het interview. Feyenoord nam Patrik Wålemark voor een vast bedrag van naar verluidt 3,25 miljoen euro over van BK Häcken uit Zweden; middels bonussen kan de transfersom oplopen met een miljoen euro. Slot vond het belangrijk om een jonge speler aan te trekken wiens waarde kan groeien in Rotterdam. De twintigjarige Wålemark past in zijn ogen in het plaatje.

Arne Slot verdedigt het aankoopbeleid van Feyenoord ?? ?? ESPN ? 19.00 uur ?? Feyenoord TV — ESPN NL (@ESPNnl) January 28, 2022

"Wij proberen waarde te creëren in het elftal. En dan moet je dus jonge jongens aantrekken, en Wålemark is nog jonger dan Veerman en Bazoer, die de kwaliteiten hebben om te spelen in Feyenoord 1, maar die we ook op termijn kunnen verkopen. Het zijn dus investeringen om waarde te creëren op het veld", legt de trainer uit. "Het basisidee was: we kunnen één keer een transfersom uitgeven en die moeten we uitgeven aan een speler die waarde gaat vertegenwoordigen voor de club."

Slot noemt zelf geen namen, maar na de komst van Hendrix reageerde onder meer clubwatcher Sinclair Bischop van RTV Rijnmond kritisch. Hij vindt Hendrix 'niet bij dit Feyenoord passen' en is geen voorstander van de komst van een huurling. "Ik heb liever dat daar iemand komt te staan waar Feyenoord de toekomst mee ingaat", zei Bischop. "Ik snap het beleid niet. Ze wilden Joey Veerman, waarmee ze eindelijk creativiteit zouden binnenhalen. Dan kom je bij Bazoer, ook een creatieve spelers. En dan kom je nu bij, met alle respect, een stofzuiger."

De kritiek heeft ook Slot bereikt. "Ik was me er niet van bewust dat daar scepsis over zou zijn. Al was dat bij Dessers ook het geval. Maar die scepsis is onterecht, aangezien wij Jorrit hebben aangetrokken omdat hij er direct kan staan. Een Nederlandse jongen, die de Eredivisie goed kent. En daar hebben wij behoefte aan", maakt de oefenmeester duidelijk. "Daarbij is Jorrit drie keer kampioen geworden van Nederland en heeft hij veel Europese wedstrijden heeft gespeeld. Hij heeft dus aangetoond het niveau aan te kunnen." Feyenoord haalde behalve Wålemark en Hendrix ook de twintigjarige Cole Bassett binnen, die voor anderhalf jaar wordt gehuurd van Colorado Rapids.