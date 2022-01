Supporters van NEC zijn hoe dan ook niet meer welkom bij Vitesse

De Gelderse derby tussen Vitesse en NEC wordt op zondag 27 februari, ongeacht een eventuele versoepeling van de regels, gespeeld zonder uitsupporters. Dat heeft burgemeester Ahmed Marcouch in overleg met de clubs, de politie en het Openbaar Ministerie besloten, zo maakt Vitesse bekend. De ongeregeldheden na de derby in Nijmegen op 17 oktober vormen de aanleiding voor het besluit.

De eerste Gelderse derby van het seizoen werd in oktober met 0-1 gewonnen door Vitesse, maar na afloop ging het voornamelijk over het ingestorte uitvak en de ongeregeldheden die na de wedstrijd plaatsvonden. Gelet op deze gebeurtenissen en om te voorkomen dat de openbare orde opnieuw wordt verstoord, heeft burgemeester Marcouch besloten om bij de komende editie van Vitesse tegen NEC geen uitsupporters toe te laten. De burgemeester wil in gesprek met alle betrokkenen inventariseren of de derby volgend seizoen mogelijk wel weer met supporters van beide clubs kan worden gespeeld.

“Het is fantastisch dat de coronasituatie het nu weer toelaat dat we het stadion kunnen bezoeken, al mag dat momenteel nog maar met een derde bezetting", zegt Marcouch. "Het voetbalstadion moet een plek zijn waar je veilig van een spannende wedstrijd kunt genieten, samen met je kinderen en vrienden. Er zijn de afgelopen maanden te veel incidenten geweest, waardoor ik dit besluit heb moeten nemen."