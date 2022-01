Fortuna Sittard heeft beet en haalt Jordan Botaka terug naar Nederland

Vrijdag, 28 januari 2022 om 15:57 • Jeroen van Poppel

Jordan Botaka keert bij Fortuna Sittard terug op de Nederlandse velden, zo maakt de nummer zeventien van de Eredivisie bekend. De 28-jarige buitenspeler wordt voor het restant van het seizoen gehuurd van AA Gent. Er is geen optie tot koop opgenomen in de overeenkomst. "Ik ben blij om hier te zijn", aldus Botaka, die gaat spelen met rugnummer 17.

Botaka werd vorig seizoen verhuurd aan Charleroi, maar raakte daar uit de gratie en werd het laatst op 17 november 2021 ingezet in een officiële wedstrijd. Afgelopen zomer keerde de vleugelspits terug bij Gent, waar er eveneens geen speeltijd voor hem inzat. Inmiddels heeft Botaka dus bijna een vol kalenderjaar geen duel meer gespeeld. De Belg kijkt logischerwijs uit naar zijn nieuwe avontuur. "Een frisse start, een nieuw begin voor mezelf", zegt Botaka.

De aanvaller heeft al 37 wedstrijden in de Eredivisie achter zijn naam staan, uit de tijd dat hij voor Excelsior Rotterdam uitkwam. "Ik ken de competitie en het voelde gewoon goed om terug te keren naar Nederland", vertelt Botaka. "Fortuna Sittard kwam op het juiste moment in mijn carrière, dus toen de kans zich voordeed was de keuze snel gemaakt."

Sjoerd Ars vertelt hoe Fortuna uitkwam bij de rechtspoot: "We waren al enige tijd op zoek naar meer mogelijkheden voor op de flanken", aldus de technisch manager. "Met de snelheid en creativiteit van Jordan hebben we nu een extra wapen in huis gehaald. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij met zijn ervaring in diverse sterke competities een meerwaarde gaat zijn voor ons."

Botaka groeide deels op in Nederland, terwijl zijn carrière zich voornamelijk afspeelde op de Belgische velden. De Congolees international droeg onder meer het shirt van Anderlecht, Lokeren, Club Brugge, Sint-Truiden en Charleroi. In de periode 2013-2015 keerde de aanvaller al een keer eerder terug naar Nederland, voor Excelsior kwam hij tot 84 wedstrijden, waarvan het grootste deel op het tweede niveau.